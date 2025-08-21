Калык фронт СВО кумдыкышто пашам ыштыше военный медик-влаклан чылаже 600 миллион утла теҥгем поген.
Спецоперацийыште участвоватлыше военный медик-влаклан «Чылажат – Сеҥымаш верч!» девиз почеш оксам погаш тӱҥалмылан тений кок ий лиеш. Тиде жапыште 617 миллион утла теҥгем поген кертме. Тӱҥалтыште портативный медицине оборудованийым веле налме гын, кызыт эвакуироватлыше тӱшкам комплексно аралыме да тудлан куснылаш полшымо оборудованийымат колташ йӧн уло.
Тымарте фронтыш колтымо:
- Мландымбалне эвакуироватлаш:
- 180 автомобильым;
- 100 утла мототехникым;
- 200 эвакуационный тележкым;
- 2,5 тӱжем носилка ден волокушым;
- 1,5 тӱжем медицине рюкзакым.
- Юж дене эвакуироватилаш:
- 220 шокшо конвертым.
- Вӱд дене эвакуироватлаш:
- бензин да электромотор дене пашам ыштыше 50 пуш ден шолым.
Посна тӱткышым эвакуироватлыше тӱшкан лӱдыкшыдымылыкшылан ойырымо. Тидлан автомобильым аралыме 550 комплектым (радиоэлектронно кредалме средстве + дроным рашемдыше детектор) да водительым аралыме 115 комплектым (дрон-детектор + осколко деч аралыше костюм ден шинчалык) налме.
Военный медик-влаклан медицине оборудованийым наҥгайыше тӱшкаште Калын фронтын еҥже, Москва областьын тӱҥ иммунологшо, профессор Андрей Продеус лийын.
Передовойышто врач-влак кажне кечын эн неле условийыште пашам ыштат. Нунын задачышт – сусыргышо сарзе-шамычым сӧй пасу гыч лийме семын писынрак лукташ да госпитальыш намиен шукташ. Тидыже шуэн огыл кугу технике дене пурен кертдыме верлаште лиеш да тыгодым изирак средстве ден специальный аралтыш пеш сайын полшат.
«Тыште да кызытак могай техникын кӱлмыжым сайын умылена. Ме эвакуироватлыше кызытсе тӱшкан могай лийшашыжым рашемденна. Тиде писын куснылшо, чыла шотыштат шыҥдарыме да аралыме команде. Тудо чӱчкыдынжӧ кугу технике дене пурен кертдыме верлаште пашам ышта. Команде кеч-кунамат тушманын тулжо йымак логалын кертеш, сандене аралтыш ден писылык пашаштыже тӱҥлан шотлалтыт. Кеч-могай технике – тиде пайдаланыме материал, но тӱҥжӧ чыла тиде айдемын илышыжым кажне кечын арален кодаш полша. Рвезе-шамыч, военный-медик-влак, ме тендан дене пырля улына», – каласкала Калык фронтын еҥже Юлия Зимова.
Оксам погымо паша умбакыжат шукталтеш. Тушко, Калык фронтын «Военный медик-влак» («Военные медики») сборышкыжо, «Чылажат – Сеҥымаш верч!» (Всё для Победы!) сайтыште але QR-код почеш ушнаш лиеш. Погымо оксаш сусыргышо сарзе-влакым эвакуироватлаш автомобильым, баггим, медицине оборудованийым, эмым да СВО-што пашам ыштыше эвакуироватлыше тӱшкалан мо кӱлмым налыт.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
«Калык фронт» толкынын фотожо.