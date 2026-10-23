Чулым, уста, ончыко ончышо

Талантан айдеме чыла шотыштат талантан манын арам огыл ойлат. Тиде самырык да уста туныктышо дене вашлийме годым ушышто лач ты ой пӧрдӧ.
Вес семынже лийынат ок керт, вет ӱдыр почеламутым воза, семӱзгарым шокта, урга, тӱрла, пидеш, сӱретла, автомашинам виктара, вузышто тунемеш, туныкта, классым вуйлата… чылажым ойленат от пытаре! Тачысе лаштыкнан унаже – Оршанке районысо Кугунур школ директорын воспитаний паша шотышто советникше, технологийым туныктышо Елена Козлова.
– Школым вуйлатышыда «Мемнан Елена Семеновна чыла вере шукта» каласыш. Тыгай пашаче, уста ӱдыр могай ешыште шочын-кушкында?
– Кугунур ялысе тыглай ешыште. Ачам ӱмыржӧ мучко тракторист, комбайнёр лийын. Авам сатум ужалышылан, склад пашаеҥлан ыштен. Мемнам, кум икшывым, ончен куштеныт. Кугунур школыштак тунемынам, мыланем литератур, руш йылме, геометрий предмет-влак поснак келшеныт. Тунемме годым «Шонанпыл» ансамбльыш коштынам, ик жап флейте дене шоктенам. Литератур дене тӱрлӧ конкурслаш, математике да геометрий дене олимпиадылаш ушненам. Школым ударник семын тунем пытаренам, 11-ше класс деч вара Йошкар-Оласе технологический колледжыш тунемаш пуренам.
– Молан вузыш огыл?
– Чонемлан кидпаша утларак келшен: тӱрлаш, пидаш, сӱретлаш. Тӱрлашыже йочасадыш коштмо годымак тӱҥалынам. Спортлан вием ситен огыл – изи капан улам, но кидпашам эре лийын. Адакшым тунам авам Йошкар-Оласе технологический колледжыште ургызо-закройщиклан кум тылзаш курсышто тунемеш ыле. Южо занятийыш пеленже коштынам да материалым пӱчкедымым, ургымым онченам – мылам келшен. Туныктышо лияш шонен омыл. Вузыш Почмо омса кечын миенам да умылен налынам: тыште утларакшым теорийым пуат, а мыланем практике кӱлын. Садлан кугурак класслаште улмо годымак ондак кыдалаш специальный образованийым налаш шонен пыштенам. Тыгак ыштенам. «Ургымо изделийым конструироватлымаш, моделироватлымаш» специальность дене Вигак кокымшо курсыш тунемаш налыныт. Тушто тунемме годым WorldSkills (Ворлдскиллс), кызыт «Профессионал-влак» маналтеш, профессионал мастарлык конкурсышто участвоватленам. «Ургымо паша» компетенций дене икымше ийжын нылымше верыш лектынам, кокымшо ийын – республикыште икымше верым сеҥенам.
Техникум деч вара ик ийым «Труженица» вургемым ургымо фабрикыште пашам ыштенам. Но изи пашадарлан кӧра тушеч каенам, икмыняр тылзе паша деч посна кодынам, а вара шочмо школышкем техслужащийлан пуренам. Пашадар кугу огыл, но мӱндыркӧ кошташ ок кӱл. Тылзе наре гына ыштенам. Тудо жапыште школлан технологийым туныктышо кӱлын, сандене директор мыйым педагогический образованийым налаш Оршанкысе шуко профилян колледжыш тунемаш колтен. Тыге «Тӱҥалтыш класслам туныктышо» специальностян лийынам, школышто туныкташ тӱҥалынам да тудо ийынак Марий кугыжаныш университетыш технологийым туныктышылан заочно тунемаш пураш йодмашым пуэнам. Кызыт визымше курсышто улам.
– Тунемыда, туныктеда, мероприятийлам эртареда. Нелын ок чуч?
– Уке. Шочмо школыштем улам, туныктышо-влак эреак полшат, мый – нунылан, мутлан, кызытсе йӧн дене пайдаланыме шотышто. Чынжым гын, икымше ийын, советникын должностьшым пурташ гына тӱҥалме жапыште, йӧсырак ыле. Но ынде куштылгырак, вет мероприятийлам эртараш базе чумыралтын. Адакшым советник-влаклан ола, республик, Россий кӱкшытлаште тӱрлӧ тунеммашым эртарат, тидат полыш. Тыгай тунеммаште, мутлан, 2025 ийыште Нижний Новгородышто кок гана лийынам.
– Тыгак эше Москваште, Чебоксарыште, Пятигорскышто лийында. Эн сайын ушеш кодшыжо?
– Очыни, Пятигорскышто эртыше «Машук» форум. Уло Россий гыч тушко кок тӱжем утла участник чумыргенна. Йодмашым ныл ий почела пуэнам, да конкурсым эртен омыл, но пытартыш ганаже шонымаш шукталтын.
– Пытартыш жапыште кызытсе самырык тукымым ончен куштымаште воспитаний нерген шуко ойлат. Тендан шонымаште, таче ты пашалан тӱткыш ситышын ойыралтеш? Ситышын гын, пайдаже шижалтеш мо?
– Кызыт школышто воспитаний пашалан шукырак жап ойыралтеш. Молан манаш гын шуко программыже – кугыжаныш: мутлан, «Кӱлешан нерген мутланымаш», «Россий – мыйын чекем» да молат. Арняште иктаж кум-ныл тыгай занятий обязательно эртаралтшаш. Тидын деч посна школ, район, республик кӱкшытан мероприятий-влак улыт. Сандене воспитаний пашалан, мутлан, мыйын тунемме пагытысе дене таҥастарымаште, кызыт шукырак тӱткыш ойыралтеш. Тиде уда огыл, шонем, да пайдажат уло. Но тудо эшеат пайдале лийже манын, туныктышо ты пашам чоным пыштен, чон йӱлен ыштышаш. Федеральный программылам шыҥдараш материал ямде: презентаций, видеоролик, сценарий да молат – чыла уло. Туныктышо чылажымат мастарын кучылт моштышаш, но тыглай огыл – видеом гына чӱктен огыл, а уло чоным пыштен. Кок семын ончыктымо кокласе ойыртем кугу. Йоча-влак чылажымат сайын шижыт.
– Патриотизм шӱлыш шотышто… тачысе йочан тудо уло але тидым шыҥдараш кӱлеш?
– Шукыштын уло. Поро, пашаче, шочмо верыштым йӧратыше кушкыт. Чыла тидым туныктышылан ужын да чын виктарен колтен моштыман, кажныж дене посна пашам ыштыман. Тыгодымак моштымашыштым ужын шуктен, кӱлеш семын вияҥдыман.
– Латикымше классын класс вуйлатышыже улыда. Школ шулдыр йымач лектын каяш ямдылалтше-влаклан мом эн чӱчкыдын ойледа?
– Классыште ныл йоча тунемеш. Тӱрлӧ улыт, кажныжын шке шонымашыже. Ме пырля шуко мутланена: ончыкылык студент илыш, пашам тӱҥалме, корнышто вашлият кертше нелылык, илыме вер да моло нерген. Кызыт чыла тидын нерген огыт шоно, сандене нуным ямдылаш, палдараш кӱлеш.
– Туныктышо лияш шонен омыл манын каласышда, но илыш Тендам школышкак конден. Огыда чамане?
– Уке. Тыгай шижмашат, шонымашат уке. Туныктымо предметем творческий. Йоча-влак дене пырля ала-мом шонен луктына да ыштена: нуно мылам полшат, темлат, шонымашым ойлат, а мый – нунылан. Тидын дене оҥай. Адакшым шошым да шыжым школ пеленысе пакчаш лектына: кешырым, шоганым, ковыштам шындена. Шыжым чылажымат луктына, аралаш пыштена. Марий кугыжаныш университетыште тунеммат полша. Тушто тӱрлӧ направлений да технике нерген каласкалат. У шинчымашым мый школыш кондем да йоча-влаклан пуаш тыршем. Паледа, кунам чонлан сайын чучеш? Кунам нуно урокышто ямдылыме изделийым мӧҥгыштышт ыштен кондат, кунам «А вот мый кудыштем теве тидым ыштенам» маныт. Тугеже тыршымем арам лийын огыл.
– Тендан шонымаште, молан самырык-влак школыш туныкташ ынешт тол? Самырык специалист семын Тыланда мо ок сите?
– Амал тӱрлӧ лийын кертеш. Иктылан пашадар ок сите. Манмыла, ик ставкылан илаш нимо дене, кок ставке дене ыштет – илаш жап уке. Паша шуко, адакшым ответственность кугу. Самырык-влак кокла гыч кажныже тидым ӱмбакыже налаш, можыч, ямде огыл але огеш керт, лӱдеш. Но мыланем чыла сита. Мемнан школышто туныкташ да тунемаш чыла йӧн уло.
– Пален нальым, автомашинам шкеак виктареда.
– Ачамат, авамат, изамат машина дене кудалыштыт. Сандене ты шотышто йодышемат лийын огыл. Чылан автомашинам виктарен моштат, тугеже мыят моштышаш улам. Ачамын профессийжак тыгай, адакшым кидлан пеш мастар – чыла ыштен мошта. А кӱлеш гын, ургашат полша. Авам самырыкше годым комбайн денат, трактор денат кудалыштын. Тудо шуко направлений дене моштымашым ончыкта. Кызыт СВО-лан полша: «Илен лекме кидшолым» пидеш, шӱжарем ден коктын кукшо душым ыштат, «Петушок» леденецым ямдылат да посылкым поген колтат. Ача-аван илышым саемдаш, ум пален налаш тыршымышт мемнан декат куснен. Ешыште тыгай пример уло гын, вес семын иленжат огына мошто. Но моштымаш дене кугешнен коштмо койыш уке, тыгак лийшаш манын шонымаш гына.
– Коеш, шонымашым шуктышо айдеме улыда. А эн кугу шонымашда могай, Елена Семеновна?
– Ешым чумыраш, йочам ыштен ончен кушташ, туныктен лукташ. Ачам ден авам мыланна могай воспитанийым пуэныт, тыгайымак пуаш. Тиде ийын тунем пытараш, дипломым аралаш. Латикымше классым сайын туныктен лукташ да нунылан келшыше верыш тунемаш пурташ. Умбакыже пашам ышташ, шинчымашым пойдараш, моштымашым вияҥдаш, у специальностлан тунемаш…
– Могайлан?
– Тиде кумыл школ жап гычак пеленем. Тудо семӱзгар дене кылдалтын. Тений Марий самырык тукымын слётыштыжо лийынам, тушто гармонь дене шоктымо мастер-классым ончыктеныт. Мыят изиш шокталтен ончышым, да мылам келшен. Сандене иктаж кок-кум семым шокташ тунемаш гын, сай ыле…
Туныктымаште да воспитаний пашаште сеҥымашыш шумыжлан, тыршымыжлан Елена Козловам Оршанке районысо администрацийын Чап грамотшо, Росдетцентрын Тауштымашан серышыж дене палемденыт. Самырык туныктышо «Педагогический дуэт» конкурсын муниципальный йыжыҥыштыже сеҥышыш лектын, «Идалыкын туныктышыжо» мастарлык таҥасышын – участникше. Кугунур школышто теве могай советник пашам ышта!
Г.Кожевникова
Снимкыште: Кугунур школ директорын советникше Елена Козлова.
Фотом еш архив гыч налме.