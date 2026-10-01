Чон ийготым ок пале

Волжский округ Упшер кундемысе Нурсола ялыште илыше Лидия Петровна Логинова тений 77 ийыш тошкалын, туге гынат шкенжым илалше айдемылан огеш шотло.
«Мый – пенсионер, тый – пионер»
– Чынак, шкем сайын шижмем годым, илалше улам манын, ик ганат шоналтен омыл. А теве поснак йол тургыжландараш тӱҥалеш, вӱргорно давлений кӱзен кая гын, ийготым погымем умылем, – манеш тудо. – Чонем дене эре самырык улам, жап эртыме семын тазалык гына мӧҥгештеш улмаш. Южо еҥын, игылтын але лапкаҥден, «пенсионерке» манмыжлан шуэн огыл «а тый – пионер» шыргыжалын вашештем. Нелеш налын огыл, а мыскарам ыштен, вет, ик велым, ӧпке темда, вес велым, вачӱмбакем мыняр ийым пыштенам гын, чылажат – шкемын.
Лидия Петровна дене Илалше еҥ-влакын кечышт вашеш мутым вашталтышна, да ӱдырамаш эртыше жапшым порын шарналтыш, кызытсе илышыж дене кумылын палдарыш.
Йочасад вуйлатыше
Лидия Логинова (Константинова) Волжский районысо Ярамарий ялыште шочын. Верысе кандашияш школ деч вара Оршанке педучилищыште тунемын. Дипломан специалистым шочмо кундемыштыжак верланыше Сотнур селасе йочасадым вуйлаташ колтеныт. Тудыжо тунам ялысе пӧрт гай веле лийын: ӱдыр-рвезе-шамыч ик пӧлемыштак кудашыныт-чиеныт, модыныт, тунемыныт, кочкыныт, маленыт… Вуйлатышылан гына изирак кумдыкым кабинет семын посна келыштареныт. Ик группыш коштшо тӱрлӧ ийготан 30 наре икшывым ик воспитатель туныктен, ик няне ончен, ик повар пукшен.
– Тунам йочасадыш коштшо чыла ньогам рушла мутланаш туныктыман ыле… Мыланна, кугыеҥ-шамычлан, тидым ышташ неле лийын огыл, да йоча-влакат куштылгын тунемыныт, – 1970-ше ийласе пагытым шарналтыш Лидия Петровна.
А мый изиэм годсек шоненам: Сотнур селаште илыше йоча-влак, марий еш гыч улыт гынат, молан шке коклаштышт рушла мутланат? Амалжым ынде гына пален нальым!
Самырык специалистын наставникше виян лийын: Сотнур школын директоржо Михаил Дмитриевич Столяров йочасадым вуйлаташ туныктенак шоген.
Лида апа
Икмыняр жап гыч Лидия Петровна пошкудо Руш Шайрашке шкеж гаяк мотор да чолга Логин Иван Ванюшлан марлан лектын. Самырык-влак еш озан ача-аваж дене пырля илаш тӱҥалыныт. Мут толмашеш, нуныжо кундемыште чыла шотыштат пагалыме еҥлан шотлалтыныт.
Иван Иванович, Лидия Логинован пелашыже, чодыра озанлык инженерлан тунем лектын, да самырык специалистым Кужер лесничествыш колтеныт, ешыжлан посёлкышто илыме верым ойыреныт. Теве тыге Лидия Петровна Сотнур йочасадым кандаш ий вуйлатыме деч вара Красный Стекловар посёлкыш кусна.
– Туштат йочасадым вуйлаташ ӱшаненыт. Моло еш семын меат пакчам шындышна, вӱташке сурт вольык ден кайыквусым конден шогалтышна. Ача лийшем эше имньым пуыш! Тудыжым эргына пеш йӧратен, шкеак ончен, Элнетыш йӱштылаш коштыктен. Ӱдырна-шамычланат сурт коклаште паша ситен – яра шинчымыштым огытат пале, очыни. Посёлкысо калык дене келшен иленна, поснак суас-шамычын пагалымыштым шижынам, мыйым эре «Лида апа» маныт ыле, – Морко кундемыште илыме пагытшым порын шарналтыш илалше ӱдырамаш. – Тунамак кӱшыл образованийым налаш кумылем лекте, но Марпединститутышто чыла экзаменым сайын кучен, мӧҥгӧ пӧртылмекем, вӱташте ушкалын чоным кӱрыштын магырымыжым кольым да шонен пыштымем деч чакнышым. Адакше йочана-шамычат эше изи улыт ыле, нуным кужу жаплан коден каяш чаманышым.
Чодыра гыч – Озаҥ кугорныш
Логиновмыт кызытат Кужерыште илат ыле, очыни, но икана лишыл родышт, Памар кундемыште «Коммунизм верч» колхозым вуйлатыше Владимир Михайлович Рыбаков, йочада-влак кушкыт, нуным специальностлан туныкташ кӱлеш манын, чодыра кокла гыч Озаҥ кугорныш лекташ темлен. Тыге еш Юлсер кундемысе Упшер ялыш куснен.
– Икшыве-шамычым верысе школыш колтышна, шкеже специальностьна денак пашам ышташ тӱҥална, но мый ынде вуйлатыше огыл, а воспитатель лийым. Упшер йочасадыште пенсий ийготыш шумешкем ыштышым. Вара штатым шагалемдаш тӱҥальыч, да Волжск оласе 26-шо №-ан «Кечшудо» йочасадыш марий йылмым туныкташ кайышым, – у верысе илышыж дене палдарыш Лидия Петровна.
Эн сай-влак коклаште
Опытан педагог изи ӱдыр-рвезе-шамычым шкенжын ямдылыме методикыж дене туныктен, тиде пашаште, тыгак «Пеледше тукым» йоча усталык конкурсышто сай результатым ончыктымыжлан ведомствын, районын да республикын наградышт дене ик гана веле огыл палемдалтын. Йочасадыште почмо краеведений тоштержымат республик кӱкшытан конкурсышто эн сай семын акленыт. А театрализоватлыме марий ёлкыжым, тудланат сценарийым шкеак ямдылен, тунамсе йоча-шамыч кызытат порын шарналтат, очыни.
– Вӱргорно давлений «модаш» тӱҥалмылан кӧра Упшер гыч Волжскыш кудалышташ нелырак лие, сандене паша гыч кайышым, ынде латныл ий сулен налме канышыште улам, – ешарыш 44 ий паша стажан педагог.
Тыгаят лийын
Пашан ветеранже йочасадыште тыршыме жапшым порын гына шарналта. Мутшо гыч, тунам икшыве-шамычат, ача-ава-влакат педагогым пагалыше лийыныт.
– 1990-ше ийлаште элысе экономикын кугу нелылыкыш логалмыж годым киндым кевытыш шуэн конденыт, да калык тудым шке пышташ тӱҥалын. Тидым нигунамат ом мондо: ик эрдене кабинетышкем изи рвезе ӧрмалгенрак пурыш да пел сукыр свежа киндым шуялтыш. Мый шканже кочкаш конден шонышым да кидыш налме киндым полкыш пышташ тарванышым. «Уке, тиде киндым авай тыланда пуэн колтыш», – рашемдыш рвезе, да кумылемат тодылалте, – ушешыже веле огыл, шӱм-чонешыжат лодемалтын кодшо тат дене палдарыш Лидия Петровна. – Кызыт калык йӧршын весе: мутлан, Волжскыш тӱшка автобус дене кудалме годым самырык-влак илалше еҥлан верым огыт пу… Мутланымыштат кумылым ок нӧлтӧ. Кугуракым жаплыме, икте-весылан тӱткӧ улмо койыш ала-кушко йомын. А тиде сай огыл.
Чон падыраш-влак
Логиновмыт кум йочам ончен куштеныт: кугурак Елена ӱдырышт – Россий Федераций образованийын почётан пашаеҥже, СВО-што вуйым пыштыше герой, гвардий сержант Павел Чемодановын аваже, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын Марий Элысе филиалжын социальный координаторжо, Сергей эргышт – Россий МВД-н ветеранже, изирак Наталья ӱдырышт – педагог, журналист, экономист. Озаҥ кугорно нуным ача-ава сурт гыч тӱрлӧ велыш шалатен колтен: иктым – Йошкар-Олашке, весым – Казаньыш, кумшым – Москош, но Упшерышке чӱчкыдын толын коштыт. Сергей гын тыште эше пӧртым чоҥа.
Икшыве-шамыч ача-аваштлан вич уныкам пӧлекленыт. Павел уныкашт деч кок ӱдыр кодын…
Черке лишылрак
Мо тыгай сулен налме каныш?
– Тиде эрдене мыняр шагатлан шонет, тунарлан кынелме жап, вет пашаш каяш огеш кӱл, – воштылеш пенсионер.
Ала-ала, илалше еҥ кече лекме деч вара мален киен кертеш мо?! Вольыкшо, пакчаже, сурт сомылкаже… А эше уныка-влак!
Логиновмытат, суртозан илыш гыч кайымешкыже, тӱрлӧ вольыкым ашненыт, пакчамат иктым веле огыл шынденыт, уныка-шамычымат онченыт. Кызыт Лидия Петровна шкетын ила да чывым веле онча, сад-пакчамат шканже ситышым веле куча – йочаже-влакын шкеныштын дачышт уло.
Лидия Логинова жапше годым верысе «Ветеран» клубыш коштын, кызыт чонжо утларакше Юмынаван «Осал шӱмым пушкыдемдыше» иконыж лӱмеш черкыш шупшеш. Тыште тудо – храмын настоятельже иеромонах Амвросий Ульяновын ик эн ӱшанле полышкалышыже.
– Юмо мыланем – Чыла… Мыйым Пӧтъялыште верланыше святитель Гурий Казанский лӱмеш черкыште изимак тынеш пуртеныт. Кресавамын рушарня еда, кидыш шынден, службыш наҥгайымыжым кызытат шарнем. Авам туныктышо лийын, но Юмын лук гыч иконо-влакым нигунамат кораҥден огыл, черкышкат эре коштын, мӧҥгыштат эре кумалын да тидлан мемнамат кумылаҥден. Кужерыште илымына годым тынеш пурымо храмышкем имньым кычкен каем ыле… А кызыт тудо – пӧртем воктенемак, да моткоч каньыле. Ялысе-шамычат акафистым мойн лудаш кумылын коштыт. Тиде куандара. Айдеме тукымлан поснак кызыт Юмо деке лишкырак лияш кӱлеш шонем, – мутшым тыматлын кошартыш Лидия Петровна.
Маргарита ИВАНОВА.
Наталья ЛОГИНОВАН фотожо.