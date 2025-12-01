Чолга вуйлатышылан – шарнымаш оҥам

Таче «Единый Россий» партийым ыштымылан 24 ий темын.
Тиде кечылан пӧлеклалтше Граждан-влакым приниматлыме декадын кышкарыштыже Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин ден тудын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Мер полыш штабыште граждан-влаклан приёмым эртареныт.
Приёмыш толшо граждан-шамыч пашан ветеранже-влаклан ешарен тӱлаш, тӱшкагудын зданийжым олмыкташ, пашаш пураш полшаш йодыныт.
Парламентарий-влак посна тӱткышым У Торъялыште Э.Н.Сапаев лӱмеш йоча сымыктыш школым 1984-2012 ийлаште вуйлатыше Нина Ивановна Самсоновалан шарнымаш оҥам вераҥдыме йодышлан ойыреныт. Россий да Марий Эл культурын сулло пашаеҥже школым вияҥдымашке аклаш лийдыме кугу надырым пыштен. Тудын тыршымыж денак тӧнежым 1994 ийыште посна зданийыш кусарыме.
«Школ коллективын тиде тӱҥалтышыже историйым арален кодымаште да шке илышым образованийлан, культурлан, кушкын толшо тукымым воспитатлымылан пуышо еҥ-влакым пагалымым ончыктымаште кугу верым налеш. Ме шкенан велым оҥам палемдыме жапыште торжественно почаш полшена. Лишыл жапыште районын администрацийышкыже серышым колтена», – палемден Михаил Васютин да тиде йодышым шке контрольышкыжо налын.
У Торъял муниципал районысо депутат-влак погынымашын председательжын увертарымыж почеш, капитально олмыктымо деч вара сымыктыш школын тӱжвал пырдыжше шарнымаш оҥам вераҥдаш ямде.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.