УВЕР ЙОГЫН

Чодыра озанлык пашаеҥ таче  могай лийшаш?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 16 гана онченыт

 

Йошкар-Олаште эртыше «Профессионал-влак» чемпионатын регион-влак кокласе йыжыҥ кышкарыштыже чодыра озанлыклан кадрым ямдылыме йодышлан пӧлеклалтше стратегический сессий лийын.

Мероприятийым Марий Элын Профессионал-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдеры м вуйлатыше Ирина Петрова эртарен. Каҥашымаште мемнан республикын экспертше-влак гына огыл, тыгак Владимир область, Беларусь ден Казахстан республикла гыч специалист-влак лийыныт.  Нуно сай лектышан паша опытышт дене палдареныт.

Марий Эл Образований да науко министерствын профобразований пӧлкажым вуйлатыше Елена Бурмистрова чодыра отрасльын йодмашыже-влак дене палдарен, тудын дене келшышын пашаеҥ-влакым ямдылыме нерген каласкален.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл СПО-н соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

