Чодыра озанлык пашаеҥ таче  могай лийшаш?

Йошкар-Олаште эртыше «Профессионал-влак» чемпионатын регион-влак кокласе йыжыҥ кышкарыштыже чодыра озанлыклан кадрым ямдылыме йодышлан пӧлеклалтше стратегический сессий лийын.
Мероприятийым Марий Элын Профессионал-влакым ончылгоч ямдылыме рӱдеры м вуйлатыше Ирина Петрова эртарен. Каҥашымаште мемнан республикын экспертше-влак гына огыл, тыгак Владимир область, Беларусь ден Казахстан республикла гыч специалист-влак лийыныт. Нуно сай лектышан паша опытышт дене палдареныт.
Марий Эл Образований да науко министерствын профобразований пӧлкажым вуйлатыше Елена Бурмистрова чодыра отрасльын йодмашыже-влак дене палдарен, тудын дене келшышын пашаеҥ-влакым ямдылыме нерген каласкален.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл СПО-н соцкылысе лаштыкше гыч налме