Чекым кораҥдыше пайрем

Лариса Яковлева: «Усталык фейерверк» фестиваль Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште чапле событий лийын».
Конкурсыш йочасадын воспитанникше гыч тӱҥалын «Чолга кужу ӱмыр» программын участникше-влак марте ийготан куштызо-шамыч ушненыт.
Тений фестивальын программышкыже «INCLUSIVE Dance» (тазалык шотышто шагал йӧнан еҥ-шамычлан куштымаш), «Йочасад-влакын турнирышт», «Школ лиге», «STUDENT PERFORMANCE» да «Чолга кужу ӱмыр» гай кӱлешан икмыняр социальный проектым пуртеныт.
Артист-шамыч уремысе стильыште (хип-хоп, брейк-данс, хаус), сцене да бал направленийлаште, эрвел куштымаште, спорт хореографийыште мастарлыкым ончыктеныт.
Конкурсым кажне номинацийыште, ийгот да группо категорийлаште лауреат ден дипломант-влакым палемден иктешленыт. Гран-прим сеҥен налше-влаклан шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, моло участниклан – диплом ден сувенирым.
Фестивальым петырыме торжественный церемонийыште Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева лийын.
– «Усталык фейерверк» гай фестиваль Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште поснак кӱлешан. Тудо ийгот, профессий да регион-влак кокласе чекым кораҥда да ушештара: усталык – тиде кажнылан умылаш лийме йылме, – палемден Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажын председательже да тауштымо посна мутым конкурсын начар тазалыкан участникше-шамыч ден нунын наставникыштлан ойлен.
Лариса Яковлева «Усталык фейерверк» конкурсым кӱкшын аклен, сеҥыше ден педагог, коллективым вуйлатыше-влаклан таусерышым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.