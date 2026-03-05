Кучемыште

Чекым кораҥдыше пайрем

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

Лариса Яковлева: «Усталык фейерверк» фестиваль Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште чапле событий лийын».

Конкурсыш йочасадын воспитанникше гыч тӱҥалын «Чолга кужу ӱмыр» программын участникше-влак марте ийготан куштызо-шамыч ушненыт.

Тений фестивальын программышкыже «INCLUSIVE Dance» (тазалык шотышто шагал йӧнан еҥ-шамычлан куштымаш), «Йочасад-влакын турнирышт», «Школ лиге», «STUDENT PERFORMANCE» да «Чолга кужу ӱмыр» гай кӱлешан икмыняр социальный проектым пуртеныт.

Артист-шамыч уремысе стильыште (хип-хоп, брейк-данс, хаус), сцене да бал направленийлаште, эрвел куштымаште, спорт хореографийыште мастарлыкым ончыктеныт.

Конкурсым кажне номинацийыште, ийгот да группо категорийлаште лауреат ден дипломант-влакым палемден иктешленыт. Гран-прим сеҥен налше-влаклан шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, моло участниклан – диплом ден сувенирым.

Фестивальым петырыме торжественный церемонийыште Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева лийын.

– «Усталык фейерверк» гай фестиваль Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште поснак кӱлешан. Тудо ийгот, профессий да регион-влак кокласе чекым кораҥда да ушештара: усталык – тиде кажнылан умылаш лийме йылме, – палемден Российысе калык-влак ассамблейын Марий Элысе пӧлкажын председательже да тауштымо посна мутым конкурсын начар тазалыкан участникше-шамыч ден нунын наставникыштлан ойлен.

Лариса Яковлева «Усталык фейерверк» конкурсым кӱкшын аклен, сеҥыше ден педагог, коллективым вуйлатыше-влаклан таусерышым кучыктен.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

 

 

 

Кучемыште
Кучемыште
