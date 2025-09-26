Михаил СКОБЕЛЕВ
Чатка, волгыдо да йӧнан
Шернур район Зашижемье селаш мийымеке, эн ончычак, паледа, кушко пурышым? Конешне, школыш! Молан лач тушко? Чатка, волгыдо да. Мыйын шонымаште, школ лач тыгай лийшаш.
«Шке жапыштыже тыште Афган сарын участникше Александр Соловьёв, СВО-н участникше, Мужество орден дене палемдалтше Руслан Терентьев тунемыныт», – каласыш тунемме верын директоржо Светлана Соловьёва. Шкеже тудо йоча-влаклан англичан йылмым туныкта. Мутланаш тӱҥалме тат гычак шижым: тунемше да туныктышо-влак нерген моткоч порын ойла, нунын верч тургыжлана.
Зашижемье школын оралтыжым 1986 ийыште чоҥымо. Тушто 300 тунемшылан шинчымашым налаш йӧн уло, но таче кечылан нуныжо улыжат 76-ын улыт. Светлана Анатольевна директорын пашажым 2022 ий гыч шукта.
– Шукерте огыл, 2023 ийыште, школын кӧргыжым олмыктымо, – каласкала вуйлатыше. – Куд тылзыште окнам, пырдыжым да молымат уэмдыме, пӧртӧнчылым ыштыме. «Орион» чоҥышо компанийлан да тудын директоржо Александр Агеевлан тау. Тыгак кугу тау «Тесла» фирмын электрикше-влаклан: олмыктымо деч вара вашлиялтше изирак ситыдымаш-шамычым кораҥдаш тыманмеш толын каят.
Мутат уке, школ директор олмыктымо пашам шкеак эскерен, чылажымат контрольышто кучен. Тудын мутшо почеш, эше оралтым тӱжвачын уэмдаш, леведышым шотыш кондаш кӱлеш.
Школ рӱдолана деч палынак тораште верланен гынат, тудо жап деч почеш огеш код. Тунемме верыш коштшо-влак Икымше-влакын толкыныштышт чолгалыкым ончыктат, а ӱмаште тыште естественно-научный да технологический направленийла дене «Кушмо точко» кумдыкым почмо. Тиде рӱдерыш мый пурен лекде шым керт. Физике, биологий, химий предмет-влак дене шинчымашым келгемдаш, робототехнике дене моштымашым вияҥдаш чыла йӧным ыштыме.
Тунемме верыште лийме годым фойеште вераҥдыме «Родные мотивы» лӱман ончерым тыглай гына эртен кайыде шым керт. Туштыжо – верысе художник Евгений Соловьёвын пашаже-влак. Тудо ты кундемыште совет жапыште илыше-влакым, тунамсе пӱртӱсым ончыктен коден. Икманаш, селан эртыме корныштыжо тудо кышажым тыге коден.
Школышто лиймем годым тунемше-шамыч денат мутым вашталтышым.
Тунам теве могай йодыш шочо: ялыш илаш кодаш кумылан самырык еҥлан тунемме верыште ончыкылыкшылан пайдале могай специальностьым тыште налаш лиеш? Тиде йодышемлан Светлана Анатольевна вашештыш:
– Шушаш тунемме идалыклан эркын дене агрокласслам почаш шонымаш уло. Но тидын деч ончыч туныкташ кадрым муаш, тунемше-влаклан верым да агропредприятий дене ойпидышым ышташ кӱлеш. А кызыт 10-шо ден 11-ше класслаш толшо-влак ончыкыжым вузлаш тунемаш пураш шонышо улыт. Вес ийлан 11-ше классыште кум еҥ лиеш. Тений икымше классыш ныл йоча толын. Тунемше-влак шагалын улыт гынат, школышто тыршыше-влак чыланат, чоныштымак пыштен, пашам ыштат.
Авторын фотожо