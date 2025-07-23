3 августышто Йошкар-Олаште, Шернур кугорно воктенысе Тумер отышто («Каравайым кучен шогышо ӱдырамаш» скульптур деч тораште огыл), Изи Какшан серысе аланыште, «Чарласе колшӱр» фестиваль лиеш.
Тудо 11 шагатлан тӱҥалеш. Мероприятийым ынде кокымшо ий почела «Чарла хутор» казак обществе Марий Элын Спорт министерствыже, Йошкар- Ола мэрий, Российысе военно-исторический обществын регионысо пӧлкаже да «Боевое братство» общество дене пырля эртара.
Фестивальын программыже ӱмашсе гаяк поян. Колшӱрым шолтымо конкурс, тӱрлӧ мастер-класс-влак, концерт, модыш программе – чыла тиде пӱртӱс лоҥгаште эрта. Самара область гыч «Волжские казаки» мурышо да куштышо кугыжаныш ансамбльын участникше-шамыч калыкым куандараш тӱҥалыт. Колшӱр конкурсыш тений районла гыч СВО участник-влакын родо-тукымыштым чумыршо команде-шамычат ушнышаш улыт.
Светлана Носован фотожо