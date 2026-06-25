Чаплӱмым суленыт

Йошкар-Оласе депутат-влакын погынымаштышт кок еҥлан «Йошкар-Олан почётан гражданинже» чаплӱмым пуаш пунчалыныт.
Тиде – РСФСР-н сулло архитекторжо, Марий АССР-н сулло строительже Александр Галицкий ден машиностроительный отрасльын ветеранже, мер пашаеҥ, спортсмен да меценат Владимир Ельцов. Депутат-влак тыгакМарий АССР сымыктышын сулло деятельже Зосим Лаврентьевлан, тӱвырам да сымыктышым вияҥдымашке надырым пыштымыжым шотыш налын, илыме пӧрт пырдыжышкыже мемориал оҥам пижыкташ пунчалым луктыныт.
Снимкыште: Александр Галицкий
Фотом еш альбом гыч налме.