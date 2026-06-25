ЙОШКАР-ОЛА

Чаплӱмым суленыт

Светлана Носова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

Йошкар-Оласе депутат-влакын погынымаштышт кок еҥлан «Йошкар-Олан почётан гражданинже» чаплӱмым пуаш пунчалыныт.

 Тиде – РСФСР-н сулло архитекторжо, Марий АССР-н сулло строительже Александр Галицкий ден машиностроительный отрасльын ветеранже, мер пашаеҥ, спортсмен да меценат Владимир Ельцов. Депутат-влак тыгакМарий АССР сымыктышын сулло деятельже Зосим Лаврентьевлан, тӱвырам да сымыктышым вияҥдымашке надырым пыштымыжым шотыш налын, илыме пӧрт пырдыжышкыже мемориал оҥам пижыкташ пунчалым луктыныт.

Снимкыште: Александр Галицкий

Фотом еш альбом гыч налме.  

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Тасма гае шуйналтеш

Корно пашаеҥ-влак рӱдолан Медицине уремжым, Комсомольский гыч Первомайский урем марте  участкым тӧрлат: тошто шартышым кораҥдат да у асфальтым шарат. лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Кож утыш лектын гын…

У ий пайрем  деч вара кожым кушко чыкаш? Тиде йодышлан оласе мэрийыште вашештеныт. Пайремлан шогалтыме кошкышо кожым рӱдоласе Никиткино лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Кугу лакылам «тумыштылыт»

29 гыч 4 апрель марте олаште кудалыштме уремлаште лакылам петыркалат. Тыгай паша Бауман, Я.Крастынь, Анников, Фестивальный, Й.Кырля, К.Либкнехт, Зарубин, лудаш…

Добавить комментарий