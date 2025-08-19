«Боец-влакын йочаштлан кугу тӱткыш лийшаш» 

Марий Эл гыч СВО-н участникше-влакын йочашт – 20 ӱдыр-рвезе – тунемме да тренировко сборышто лийыныт.
Тыгай мероприятийым «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын марий филиалже ден «Тарханово» спортклуб спецоперацийын воинже-шамычын икшывыштлан икымше гана эртареныт.
Арня жапыште ӱдыр-рвезе-шамыч бокс, грек-рим кучедалмаш, дзюдо да спортын моло видше дене мастер-классыште, тыгак экскурсийлаште лийыныт. Оҥай тренировко деч вара вийым погышт манын, нуным кечеш кок гана пукшеныт.
«Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо пӧлкажым вуйлатыше, Мужество орденын кавалерже Ренат Магсумов тыгай лагерьым организоватлымылан «Тарханово» спортклубын председательже Алексей Корчашкинлан тауштен.
«Дети СВОих» проектым умбакыже шуена. Мемнан боец-влакын йочашт жапым пайдалын эртарышаш улыт, поснак кугу тӱткышым вуйым пыштыше военнослужащийыштын икшывыштлан ойыралтшаш – нунын ачашт Шочмо эл верч эн шергаканым, илышыштым, чаманен огытыл», – каласен Ренат Магсумов.
Алексей Корчашкинын шонымашыже почеш, тунемме да тренировкым эртарыме сбор – каныме вер гына огыл, тиде шкем вияҥдаш да ончыкташ йӧн.
Йоча-влак келшен манын каласаш гына кодеш, вет нуно сборын пытартыш кечынже тыгай сменым теле каныш жапыште эртараш йодыныт.
Г.Кожевникова
Фотом «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо пӧлкаж гыч налме