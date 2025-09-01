Автодорожный техникум: у тунемме-производство рӱдер

Таче, Шинчымаш кечын, Йошкар-Оласе Автодорожный техникумышто транспорт отрасль направлений дене тунемме-производство кластерым торжественно почмо.

«Профессионалитет» федерал программе почеш, тыгак «Молодёжь да йоча-влак» напроектын кышкарыштыже почылтшо рӱдер – республикын кыдалаш профессионал образований системыжым вияҥдыше эше ик ошкыл. Тунемме-производство кластерыште студент-влакым тачылан келшыше технике да оборудований дене пайдаланаш туныкташ тӱҥалыт. Адакшым выпускник-влаклан паша верышт шотышто тургыжланашышт огеш кӱл, ты шотышто предприятий ден тунемме вер коклаште вашкыл ончылгоч ышталтеш.

Рӱдерым торжественно почмаште студент-влаклан тунеммаште сай лектышым Марий Эл образований да науко министерствын профессионал образований пӧлкажым вуйлатыше Елена Бурмистрова тыланен. Автодорожный техникумын директоржо Ольга Ильина «Профессионалитет» федерал программе кышкарыште тунемме верым вияҥдыме шотышто каласкален да социальный партнёр-шамычлан Тауштымашан серышым кучыктен.

Г.Кожевникова

Фотом Автодорожный техникумын соцкылысе лаштыкше гыч налме