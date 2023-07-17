Асфальт корнет – тӧр корнет: кудал колтымет веле шуэш

Нижний Новгород олаште Федеральный корно агентстве «Дорога как услуга: комплексный подход к содержанию опорной сети и развитию сопутствующих сервисов» теме дене конференцийым эртарен. Тушто Марий Эл правительстве вуйлатышын алмаштышыже Александр Сальников лийын.

Тудо «Сай качестван лӱдыкшыдымӧ корно» национальный проектын показательышкыже шумаште Марий Эл Республикын опорный сеть радамышкыже пурышо регионысо да верысе значениян корно-влакым кучылтмо йӧн-влак» докладым ыштен.

РФ президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш регионлаште шыҥдаралтше национальный проект корным саемдаш палынак полшен, каласен Александр Сальников. Марий Элыште корно пашам виктарыме региональный планым ыштыме стратегийым тӱҥалтыштак чын ойырен налме, ешарен тудо. Тидыже РФ опорный сетьыш пурышо региональный кӱлешлыкан автомобиль корнын показательышкыже шуаш йӧным ыштен, планыште палемдыме 69,2 % олмеш, норматив йодмаш дене келшышын, 75,93 %-лан шуктымо, тидыже 188,32 километр лиеш. Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев автомобиль корно кужыт ешаралтмылан веле огыл, но корно шартышланат кугу тӱткышым ойыра, сандене конструктивный элемент-влакын эксплуатацийышт шуйнымо жапыште корнын качествыжым да пеҥгыдылыкшым аралымылан тӱҥ йодмашым ышта, палемден правительстве вуйлатышын алмаштышыже.

Ешарен, корнысо лӱдыкшыдымык шотышто ий еда ятыр мероприятий эртаралтеш. Тений гына опорный сетьыште ситыдыме 172 знак-влакым келыштарыме, 2888 погонный метр кутышышто барьер авыртышым, сигналым пуышо 515 меҥгым шогалтыме. Чылаже 78 тӱжем квадратный метр корно разметкым палемдыме. 15 участкыште, нунын коклаште йолешке-влакын корным вончымо верлаштат, йӱкым пуышо полосам пыштыме.

Докладыште ойлымо семын, автомобиль корно мучко шуйналтше полосам норматив йодмо почеш шотыш кондымо дорожная манме картым радамлен ямдылыме. Рашемден каласаш гын, корно тӱрысӧ пушеҥге ден вондерлам кораҥдат.

Марий Элыште кугу нелытан грузым шупшыктышо транспортым эскерыше 2 автоматический пункт уло, 2024 ийыште эше ик тыгай пунктым почаш палемдыме. Корнышто кудалыштме правилым пудыртымым эскерыше фотовидеофиксацийым республикыштына ешараш гын, уто огыл.

А.Сальников эше иктым палемден коден: эл кӧргысӧ корно дене кылдалтше пашам виктараш финанс иктӧрлыкым ыштыше механизм лийшаш.

Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен