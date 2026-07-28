Арамат ӱжыт…

Эртыше арнян Марий Элыште илыше еҥ-влак вашкеполыш бригадым 2789 гана ӱжыктеныт.
Медицине полышым вашке пуышо пашаеҥ-шамычын палемдымышт почеш, эмлымверыш 1234 еҥым кондымо. Нунын коклаште:
- 167 йоча, ты шотыштак идалыкаш марте ийготан 34 икшыве;
- азам ышташ тарваныше 19 ӱдырамаш;
- пӱсӧ инфарктан 11 пациент;
- инсультан 94 граждан;
- ОРВИ гай черан 194 еҥ.
Медик-шамычын бригадышт тыгак 24 корно-транспорт азапыште лийын.
Телефон дене йыҥгыртен ӱжмӧ почеш лекмеке, 138 верыште пациент лийын огыл але медицине полыш деч отказен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Медицине полышым вашке пуышо станцийжын фотожо.