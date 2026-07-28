МЕДИЦИНЕ

Арамат ӱжыт…

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Эртыше арнян Марий Элыште илыше еҥ-влак вашкеполыш бригадым 2789 гана ӱжыктеныт.

Медицине полышым вашке пуышо пашаеҥ-шамычын палемдымышт почеш, эмлымверыш 1234 еҥым кондымо. Нунын коклаште:

  • 167 йоча, ты шотыштак идалыкаш марте ийготан 34 икшыве;
  • азам ышташ тарваныше 19 ӱдырамаш;
  • пӱсӧ инфарктан 11 пациент;
  • инсультан 94 граждан;
  • ОРВИ гай черан 194 еҥ.

Медик-шамычын бригадышт тыгак 24 корно-транспорт азапыште лийын.

Телефон дене йыҥгыртен ӱжмӧ почеш лекмеке, 138 верыште пациент лийын огыл але медицине полыш деч отказен.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элын Медицине полышым вашке пуышо станцийжын фотожо.

 

 

Лудаш темлена:
МЕДИЦИНЕ

Чылажат – ик верыште

Марий Элыште уэмдыме Эндокринологический рӱдерым почыныт. Республикысе клинический больницыште капитально олмыктымо деч вара почмо Эндокринологический рӱдерыш Марий Эл правительстве лудаш…
МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

Донор-влак шукемыт

  Марий Элыште Российын почётан доноржо-влакын радамышт кушкеш. Тиде кечылаште Национальный художественный галерейыште тыгай удостоверенийым эше 15 еҥлан кучыктымо. лудаш…
МЕДИЦИНЕ нацпроект УВЕР ЙОГЫН

Ялышке мыняр врач каен?

  20204 ийыште, «Земский врач» да «Земский фельдшер» программе-влак дене келшышын, Марий Элыште 15 врач, кыдалаш медицине шинчымашан 10 лудаш…

Добавить комментарий