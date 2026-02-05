Самырыклан – корным

9-ше классыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым (ГИА) кучен кертдыме выпускник-влаклан умбакыже тунемаш йӧным ышташ темлат.
Республикнан правительствыже «Марий Эл Республикыште образований нерген» регионысо законыш вашталтышым пурташ темла: ГИА-м кучен кертдыме ӱдыр-рвезе-шамычлан колледж ден техникумлаште кызытсе илышлан кӱлешан пашазе профессийлан яра тунемаш йӧным ышташ. «Тиде выпускник-влаклан специальностьым налаш корным почеш, а регионлан пашаеҥ-влакым ешара», – воза регион вуйлатыше Юрий Зайцев тг-каналысе лаштыкыштыже.
«Марий Эл Республикыште образований нерген» регионысо законыш темлыме вашталтышым пуртымеке, республикын Образований да науко министерствыже тунемаш пурымо да тунемме радамым, колледж ден техникум-влакым да кызытсе жапыште ик эн йодмашан профессий-влак спискым палемда.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тг-каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл СПО-н соцкылысе лаштыкше гыч налме