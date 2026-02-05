УВЕР ЙОГЫН

Самырыклан – корным

Галина Кожевникова

 

 9-ше классыште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым (ГИА) кучен кертдыме выпускник-влаклан умбакыже тунемаш йӧным ышташ темлат.

Республикнан правительствыже «Марий Эл Республикыште образований нерген» регионысо законыш вашталтышым пурташ темла: ГИА-м кучен кертдыме ӱдыр-рвезе-шамычлан колледж ден техникумлаште кызытсе илышлан кӱлешан пашазе профессийлан яра тунемаш йӧным ышташ. «Тиде выпускник-влаклан специальностьым налаш корным почеш, а регионлан пашаеҥ-влакым ешара», – воза регион вуйлатыше Юрий Зайцев тг-каналысе лаштыкыштыже.

«Марий Эл Республикыште образований нерген» регионысо законыш темлыме вашталтышым пуртымеке, республикын Образований да науко министерствыже тунемаш пурымо да тунемме радамым, колледж ден техникум-влакым да кызытсе жапыште ик эн йодмашан профессий-влак спискым палемда.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тг-каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Фотом Марий Эл СПО-н соцкылысе лаштыкше гыч налме

