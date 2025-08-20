ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – лидер-влак радамыште

Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая регионысо образований министерствым вуйлатыше-влакын всероссийский совещанийыштышт лийын.

Москваште эртыше мероприятийыште тудлан Россий правительствын вице-премьерже Дмитрий Чернышенко ден Россий Федераций просвещений министр Сергей Кравцов Россий Федераций Просвещений министерствын Чап грамотыжым торжественно кучыктеныт.

«Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене регионышто образований системым вияҥдаш чыла ышталтеш. Республикын лектышыжым Россий Федераций Просвещений министерствын Чап грамотыж дене палемденыт, тыгай наградым налаш – кугу чап. Республикыштына образований системым уэмден вияҥдаш виктарыме пашалан тиде кӱкшӧ ак», – палемден соцсетьысе лаштыкыштыже Лариса Ревуцкая.

Совещанийыш погынышо-влак у тунемме ийлан ямдылалтме, 2025-2026 тунемме идалыклан образований системым вияҥдыме тӱҥ направлений, «Сферум» образовательный кумдыкым национальный мессенджерыш кусарыме да тачысе кечылан ик эн кӱлешан моло йодышым каҥашеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

