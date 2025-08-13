Марий Элыште республикнан 105 ияш лӱмгече пайремжылан ямдылалташ тӱҥалыныт.
Тидын шотышто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 2025 ий 12 августышто 198-№-ан указым (https://mari-el.gov.ru/upload/iblock/f3a/wfewd7b6ob2x0a7sdp7dv0bgglk7cabp.pdf) подписатлен.
Документ дене келшышын, пайремым ямдылыме да эртарыме нерген оргкомитетым чумырат. Оргкомитет 20 август марте пайрем мероприятий планым ямдылышаш да пеҥгыдемдышаш.
Тылеч посна республикысе муниципальный образований-влакын администрацийыштым вуйлатыше-влаклан Марий Элым ыштымылан 105 ий теммыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влакым эртараш темлыме.