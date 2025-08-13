УВЕР ЙОГЫН

105 ияш лӱмгече пайремжылан ямдылалташ тӱҥалыныт.

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Марий Элыште республикнан 105 ияш лӱмгече пайремжылан ямдылалташ тӱҥалыныт.
Тидын шотышто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 2025 ий 12 августышто 198-№-ан указым (https://mari-el.gov.ru/upload/iblock/f3a/wfewd7b6ob2x0a7sdp7dv0bgglk7cabp.pdf) подписатлен.

Документ дене келшышын, пайремым ямдылыме да эртарыме нерген оргкомитетым чумырат. Оргкомитет 20 август марте пайрем мероприятий планым ямдылышаш да пеҥгыдемдышаш.

Тылеч посна республикысе муниципальный образований-влакын администрацийыштым вуйлатыше-влаклан Марий Элым ыштымылан 105 ий теммыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влакым эртараш темлыме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олалан йӱкет пу

Кызыт Интернетысе http://город-россии.рф сайтыште  Российын эн сылне, кумылым налше да вигак палыме семын ойырымо олалан йӱклымаш кая. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

У ийыште – у семын

Мом сайым сӧрет, Ӱшкыж? У 2021 ий марте кум кече гына кодеш. Могай тудо лиеш – шукыжо, мутат уке, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Порылык пазлыш» ушно!

Марий Элын Социальный вияҥмаш министерствыжын увертарымыж почеш, регионыштына добровольчествым (волонтёрствым) чапландарыме шот дене «Порылык пазл» увер да рекламе кампаний лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий