КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

105 ий лӱмеш – шарнымашан медаль

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

 

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев Марий Элын 105 ий теммыжлан шарнымашан медальым учредитлен.

Ший медаль покшелне – национальный орнамент, а тасмаштыже – марий тӱр.

Тиде награде дене экономике, производство, науко, технике, чоҥымаш, спорт, здравоохранений, искусство да моло сферлаште кундемнам вияҥдымашке, тыгак калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке кугу надырым пыштыше еҥ-влакым палемдаш тӱҥалыт.

«Тений республикна 105 ияш лӱмгечыжым палемда. Тиде дате тудын поян историян улмыжо, мемнан сеҥымашна нерген ойла да ончыкыжым сеҥымашыш шуаш тарата. Шарнымашан медальым учредитлымаш – регионым вияҥдыме пашалан уло вийыштым пыштен тыршыше-влаклан кугу тауштымаш да нуным пагалымым ончыктымаш», – палемден Юрий Зайцев.

Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен

Фотом Марий Элым вуйлатышын администрацийжын пресс-службыж деч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН

Акушерке Оксана мом вашешта?

Республикысе эмлымверлаште цифровой трансформацийым шыҥдарат. Мутлан, Йошкар-Оласе 1-ше номеран поликлиникын 1-ше номеран ӱдырамаш консультацийыштыже, пациент-влак кӱлеш уверым жапыштыже да лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Самырык кидмастар-влак ӧрыктареныт

13 октябрьыште Киров олаште «МастерОК» йоча прикладной творчестве окружной выставкын финалистше-влакым саламленыт. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Сеҥымаш шотышто нимыняр ом кокытелане»

Теҥгече кечывал деч вара Александр Евстифеев журналист-влаклан брифингым эртарыш. — Сайлымашке республикыште 43,62 процент еҥ миен. Тиде – шагал лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий