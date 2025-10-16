105 ий лӱмеш – шарнымашан медаль

Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев Марий Элын 105 ий теммыжлан шарнымашан медальым учредитлен.
Ший медаль покшелне – национальный орнамент, а тасмаштыже – марий тӱр.
Тиде награде дене экономике, производство, науко, технике, чоҥымаш, спорт, здравоохранений, искусство да моло сферлаште кундемнам вияҥдымашке, тыгак калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке кугу надырым пыштыше еҥ-влакым палемдаш тӱҥалыт.
«Тений республикна 105 ияш лӱмгечыжым палемда. Тиде дате тудын поян историян улмыжо, мемнан сеҥымашна нерген ойла да ончыкыжым сеҥымашыш шуаш тарата. Шарнымашан медальым учредитлымаш – регионым вияҥдыме пашалан уло вийыштым пыштен тыршыше-влаклан кугу тауштымаш да нуным пагалымым ончыктымаш», – палемден Юрий Зайцев.
