Тений Йошкар-Олаште 1 Майыште таҥошкылмаш да гармоньчо-влакын фестивальышт лийыт.
1 майыште 8 шагатат пелылан Сеҥымаш паркыште Тылыште тыршыше-влаклан монумент воктеке пеледышым пыштат. 10 шагатлан оласе предприятий ден организаций-влакын пашаче коллективыштын представительыштын таҥошкылмашышт тӱҥалеш. Колонно-влак Ленин проспект, Комсомольский урем,Чавайн бульвар дене эртат.
Тӱҥ пайрем меропритяий-влак Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште лийыт. «Мир! Труд! Май!» программе 10 шагатлан тӱҥалеш да 21 шагат марте шуйна. 12 шагатат 10 минутлан паркыште пеледышым пыштыме торжественный церемоний лиеш. 14 шагатлан Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште оласе гармонист-влакын «Шокто, май гармонь» фестивальышт тӱҥалеш. 10 шагат гыч 16 шагат марте Йошкар-Олан историй тоштерышкыже «Страницы в жизни достойной и героической» ончерыш миен толаш йӧн уло.
Снимкыште: 2017 ийысе Май пайрем.
