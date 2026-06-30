МАРИЙ ЙӰЛА

Ӱячам тамлен ончынет гын…

Светлана Носова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

4 июльышто Советский район Кукмарий ялыште  «Ӱяча» пайремым эртарат.

Тудо 9 шагатлан ветеран-влакын мини-футбол дене Йӱдвел-Эрвелын первенствыжын II туржо дене почылтеш. 10 шагатлан «Мастар кид» кидпаша ончер, икшыве-шамычлан «Ӱячам кычалына» модыш дене почылтеш. Фото-зоно, тӱрлӧ мастер-класс-влак ышташ тӱҥалыт.

Шке пайремжым официально 11 шагатлан почыт. Тушто «Ӱячам» вашлийме театрализоватлыме йӱлам, фестивальыш толшо участник-влак шке модыш программыштым, усталыкыштым ончыктат. А ӱячажым 12 шагатлан посна аланыште авызлен ончаш йӧн лиеш.

Мини-футбол дене таҥасымашым да фестивальым 14 шагатлан иктешлат. Пайремым Советский районысо усталык коллектив-влак кугу концерт дене мучашлат.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЙӰЛА

Кечышот ден калык пале

Кечышот ден калык пале   Кумалтыш мутын чинчыже: Эрдене кумалтышыш тарваныме деч ончыч чоклымаш: «Поро Ош Кугу Юмо! Мый, лудаш…
МАРИЙ ЙӰЛА

Илышлан вораҥаш полша лач йӱла…

Тений тӱня кумалтыш Кужэҥер районысо Ош куэр отышто 17 октябрьыште лиеш. Тыге пунчалыныт республикысе Рӱдӧ Марий юмыйӱла ушемын онаеҥже-влак. лудаш…
МАРИЙ ЙӰЛА

«Йомак корно дене»

Телын толын да Марий Йӱштӧ Кугызан илемыштыже угыч «Йомак корно» почылтын. Кеч игечыже телымсе огыл, лумжат возын да шулен лудаш…

Добавить комментарий