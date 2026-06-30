Ӱячам тамлен ончынет гын…

4 июльышто Советский район Кукмарий ялыште «Ӱяча» пайремым эртарат.
Тудо 9 шагатлан ветеран-влакын мини-футбол дене Йӱдвел-Эрвелын первенствыжын II туржо дене почылтеш. 10 шагатлан «Мастар кид» кидпаша ончер, икшыве-шамычлан «Ӱячам кычалына» модыш дене почылтеш. Фото-зоно, тӱрлӧ мастер-класс-влак ышташ тӱҥалыт.
Шке пайремжым официально 11 шагатлан почыт. Тушто «Ӱячам» вашлийме театрализоватлыме йӱлам, фестивальыш толшо участник-влак шке модыш программыштым, усталыкыштым ончыктат. А ӱячажым 12 шагатлан посна аланыште авызлен ончаш йӧн лиеш.
Мини-футбол дене таҥасымашым да фестивальым 14 шагатлан иктешлат. Пайремым Советский районысо усталык коллектив-влак кугу концерт дене мучашлат.