«Ӱяча» йӱлаш пура

«Марий Элыште кугу курыкым ышташ ситыше шӧртньӧ ӱячам кӱэштыныт».
Тыге увертарен шке воткыл лаштыкыштыже республикын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский Советский район Кукмарий ялыште эртыше «Ӱяча» фестивальыште лиймыж деч вара. Тений тудо кокымшо гана эртен. Марий калыкын шере кочкышыж лӱмеш пайремым эртараш тӱҥалыт манын кӧ шонен? Тушко ушнышо-влак, кажыныжак огыл гынат, но шукынжо ӱячажым ыштен намиеныт. Эшежым организатор-влакын ончылгоч увертарымышт почеш тӱрлӧ верла гыч мийыше усталык коллектив-влак ӱяча денак кылдалтше театрализоватлыме модыш представленийым ончыктышаш ыльыч.
Молан фестивальым лач Кукмарийыште эртарат? Тыште, ойлат, пуйто ӱячам ик эн ончыч Советский кундемыште жаплыме Кундыш Кугызан тукымысо ӱдырамаш-влак кӱэшташ тӱҥалыныт. Преданий почеш, ӱячажым тичмаш тылзе гай сынаным ышташ кӱлмӧ каҥашым нунылан Мланде Ава шкежак пуэн. Кундыш эҥержат Кукмарий ял деч тораште огыл тӱҥалтышым налеш.
Фестиваль калык йӱла, усталык, спорт да кочкыш пайрем семын эртен. Тышке толшо кажне ен шкаланже иктаж-мом ум пален налын, жапым пайдалын да веселан эртарен. Эрденак ветеран-влакын мини-футбол дене Йӱдвел-эрвелын первенствыжын II туржо тӱҥалын. Молан лач мече дене модышым эртареныт: тудо ӱяча гаяк йыргешке. Шернур, Кужэҥер, У Торъял округласе, Оршанке, Советский районла гыч команде-влак таҥасеныт. Сеҥышыш верысе «Звезда» команде лектын.
«Мастар кид» кидпаша ончер-ярмиҥгаш ушнышо-влак ятырын лийыныт. Икшыве-шамыч «Ӱячам кычалын» модыныт. Тудым районысо «Икымше-влакын толкынышт» тудым эртарен. Участник-влак спорт эстафетым эртеныт, семӱзгар дене шоктеныт, тӱрлӧ оҥай йодышлан вашештеныт. Мучашлан «Ӱячам» утареныт да чылан пырля марла куштеныт.
Фотозоно, тӱрлӧ мастер-класс пашам ыштеныт. Чылаже 14 тӱвыра учреждений да 19 усталык коллектив пайремыш ушнен. Кажныже тудлан ямым пурташ полшен. «Эн тамле ӱяча» конкурсыш ушнышо-влакын чесыштым жюри аклен. Могай гына ӱяча тушто лийын огыл! Икымше премийым Кукмарий тӱвыра пӧртын «Весела кумыл» усталык коллективше сеҥен налын.
Пайрем дене калыкым Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов, Кугыжаныш Погын депутат Надежда Богачук, республикын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский, Советский район администраций вуйлатыше Евгений Пушкин саламленыт. Советский муниципал районым вуйлатыше Сергей Халтурин калык йӱлам арален толмын кӱлешлыкшым палемден. «Единый Россий» партийын районысо пӧлкажын еҥже-влак икшыве-шамычым шере кочкыш дене сийлаш йӧным муыныт. Ӱшнур ден Вечын школла гыч икшыве-влакым пайремыш тӱшкан конденыт.
«Ӱяча» фестиваль» – тиде тукым ден тукымым ушышо чонан шӱртӧ, ял шотан кумдык-влакым вияҥдаш полшышо энертыш. Марий калыкын йӱлажым арален толын, ме ял-влакым уна-шамычын кумылыштым налын кертшым ыштена. Эше ик гана пеҥгыдемдена: Российын чонжо лач тыгай яллаште ила»,– каласен Павел Раевский.
«Икшыве-влак марий калык йӱлан моторлыкшым шке шинча дене ужыт, шке тукым вожышт нерген пален налыт. Тыгай мероприятий шке шочмо кундемым йӧратыше чын граждан-влакым кушташ полша», – палемден икшыве тӱшкам кондышо Ӱшнур школ директорын воспитаний шотышто советникше Людмила Беляева.
Светлана Носова
Советский районысо рӱдӧ клуб системын воткыл лаштыкше гыч налме фото.