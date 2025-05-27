УВЕР ЙОГЫН

Ӱшан дене – корныш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 27 гана онченыт

25 май – 13 июльышто Марий Элысе икмыняр районла гоч Одигитрия Юмын Аван «Седмиезерный» юмоҥаж дене крестный ход эрта.

Православный-влак тудым кажне ийын корныш луктыт. Ырес да юмоҥа дене Волжск ола гыч тарваненыт, Купсола гоч  Звенигово районысо Эсмекпляк велке корным кученыт. 4 июньышто Морко районысо Октябрьский посёлкышто,  13 июньышто Параньга районысо Матародышто, 18 июньышто Марий Турек районысо Марий Пыламарийыште, 25 июньышто Кужэҥер район Тошто Йӱледӱрыштӧ, 28 июньышто У Торъял районысо Кузнеч ялыште лийыт. 2 июльышто юмоҥам Волжский район Пӧтъял черкыш кондат.

Фотом «Православие в Мари Эл» воткыл лаштык гыч налме.

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