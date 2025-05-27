Ӱшан дене – корныш

25 май – 13 июльышто Марий Элысе икмыняр районла гоч Одигитрия Юмын Аван «Седмиезерный» юмоҥаж дене крестный ход эрта.
Православный-влак тудым кажне ийын корныш луктыт. Ырес да юмоҥа дене Волжск ола гыч тарваненыт, Купсола гоч Звенигово районысо Эсмекпляк велке корным кученыт. 4 июньышто Морко районысо Октябрьский посёлкышто, 13 июньышто Параньга районысо Матародышто, 18 июньышто Марий Турек районысо Марий Пыламарийыште, 25 июньышто Кужэҥер район Тошто Йӱледӱрыштӧ, 28 июньышто У Торъял районысо Кузнеч ялыште лийыт. 2 июльышто юмоҥам Волжский район Пӧтъял черкыш кондат.
Фотом «Православие в Мари Эл» воткыл лаштык гыч налме.