Ӱмашсе деч чаплырак

Курыкмарий районысо тӱшка ден фермер озанлык-влак тений пакчасаскам 1751 гектареш ончен куштеныт, 14 октябрьлан тышечын 73 процентшым поген налыныт.

Таҥастарена: чумыр республикыште пакчаскаскам 1976 гектареш ончен куштымо. Ты гана ковышта лектыш поснак чапле лийын, кызыт Курыкмарий велне гектарлан шотлымаште 432 центнер дене погат. Пӱтынь республикыште – 417 центнер дене. Шокшемдыме левашлашке аралаш 55,3 тӱжем тонным пыштеныт. Тышечын икмыняр ужашыжым вигак тӱшка дене налше-влаклан колтеныт. Шуко озанлыкыште ковыштам комбайн дене погат.

Тиде районышто пареҥгат сайын шочын, гектар еда кокла шот дене 239 центнерым погеныт. Чумыржо 62,2 тӱжем тонным лукмо. Кушкыжмылан 47 гектар гыч поген налаш кодын ыле.

