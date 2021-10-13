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Спорт

admin Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Куштылго атлетике

Кроссышто кумшо

12 октябрьыште Оренбургышто кросс дене Российын чемпионатше иктешлалтын.

Тушто элнан 35 регионжо гыч спортсмен-влак куштылго атлетикын тӱрлӧ видыштыже таҥасеныт. Марий Эл гычат спортсмен-влак вийыштым тергеныт. Эн сай результатым тӱнямбал кӱкшытан спорт мастер Людмила Лебедева ончыктен. Тудо 6 километрым 21 минутат 57 секундышто эртен, 3-шо верым налын. Людмила кокымшо вер деч 8 секундлан почеш кодын гын, кумшо деч – 18 секундлан.

 

Спорт туризм

Европа кӱкшытыштӧ кокымшо

7-10 октябрьыште Белоруссийыште спорт туризм дене Европын чемпионатше лийын.

Российын сборный командыжын чапшым Марий Эл гыч Георгий Дмитриев арален. Рвезе «Викория» СШОР-ын воспитанникше. Личный зачётышто кужурак кужытышто спортсмен 2-шо лийын гын, кӱчыкыштӧ – 3-шо. Иктешлыше зачётышто 2-шо верым налын, мӧҥгыжӧ ший медаль дене пӧртылын.

 

Бокс

Сеҥышат уло

6-9 октябрьыште Чувашийыште бокс дене «Мужество» всероссийский турнир эртен.

Тудо тыгак спортын ветеранже-шамычым, Михаил Егорович ден Михаил Николаевич Красновмытым шарныме лӱмеш да боксым 70 ий вияҥдымылан пӧлеклалтын.

Республикна гычат спортсмен-шамыч патырлыкым ончыктеныт да шке тӱшкаштышт сеҥыше, призёр лийыныт. Мутлан, Медведево районысо спорт школын воспитанникше-влак М.Акелдов 50 килограмм нелытан-шамыч коклаште сеҥышыш лектын. Р.Петухов 40 килограмм нелытан-влак  тушкаште 2-шо, Д.Кудрявцев (67 кг), Д.Васильев (40 кг), Б.Бердников (46 кг)  3-шо лийыныт.

Е.Эшкинина.  

 

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Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Август кыдал марте 

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Марий Элыште утларак ямде режимым 16 август марте шуйымо.  Таче, 24 июльышто, Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев 2020 ий 17 мартыште лукмо «У коронавирус инфекций (COVID-19) шарлымылан кӧра Марий Элыште калыклан сай санитарно-эпидемиологический илышым ыштыме мере-влак нерген» указышкыже вашталтышым пуртен. У коронавирус инфекцийын шарлымыж дене кылдалтше санитарно-эпидемиологический обстановкым шотыш налын, Марий Элыште утларак ямде улмо […]

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ТАЗАЛЫК

Эмым ойыраш тӱҥалме

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СПОРТ

Курык – мыйын чон сандалык

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Таче газетнан унаже – курык коклаште куржталме дене Россий комитетын членже, ты вид денак Юл кундем федерал округлан мутым кучышо чолга организатор, талешке, Курыкмарий район Якшарсир ялын шочшыжо, кирам нӧлтымӧ дене Российын спорт мастерже Александр Замков. Александр Николаевичым шукынжо куштылго атлетикыште курыкышто куржталме дене спорт мероприятийым эртарыше организатор, спортсмен-энтузиаст семын палат. Шукерте огыл вашлиймекына, ветеран-влак […]

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