Куштылго атлетике
Кроссышто кумшо
12 октябрьыште Оренбургышто кросс дене Российын чемпионатше иктешлалтын.
Тушто элнан 35 регионжо гыч спортсмен-влак куштылго атлетикын тӱрлӧ видыштыже таҥасеныт. Марий Эл гычат спортсмен-влак вийыштым тергеныт. Эн сай результатым тӱнямбал кӱкшытан спорт мастер Людмила Лебедева ончыктен. Тудо 6 километрым 21 минутат 57 секундышто эртен, 3-шо верым налын. Людмила кокымшо вер деч 8 секундлан почеш кодын гын, кумшо деч – 18 секундлан.
Спорт туризм
Европа кӱкшытыштӧ кокымшо
7-10 октябрьыште Белоруссийыште спорт туризм дене Европын чемпионатше лийын.
Российын сборный командыжын чапшым Марий Эл гыч Георгий Дмитриев арален. Рвезе «Викория» СШОР-ын воспитанникше. Личный зачётышто кужурак кужытышто спортсмен 2-шо лийын гын, кӱчыкыштӧ – 3-шо. Иктешлыше зачётышто 2-шо верым налын, мӧҥгыжӧ ший медаль дене пӧртылын.
Бокс
Сеҥышат уло
6-9 октябрьыште Чувашийыште бокс дене «Мужество» всероссийский турнир эртен.
Тудо тыгак спортын ветеранже-шамычым, Михаил Егорович ден Михаил Николаевич Красновмытым шарныме лӱмеш да боксым 70 ий вияҥдымылан пӧлеклалтын.
Республикна гычат спортсмен-шамыч патырлыкым ончыктеныт да шке тӱшкаштышт сеҥыше, призёр лийыныт. Мутлан, Медведево районысо спорт школын воспитанникше-влак М.Акелдов 50 килограмм нелытан-шамыч коклаште сеҥышыш лектын. Р.Петухов 40 килограмм нелытан-влак тушкаште 2-шо, Д.Кудрявцев (67 кг), Д.Васильев (40 кг), Б.Бердников (46 кг) 3-шо лийыныт.
Е.Эшкинина.