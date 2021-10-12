COVID-19 Кучемыште

Введены дополнительные ограничения

Светлана Пехметова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

В Марий Эл вводится режим QR-кодов для посещения общественных мест, а также обязательная вакцинация для отдельных групп граждан и обязательная самоизоляция для не вакцинированных неработающих от коронавируса людей старше 65 лет.

 

С 22 октября республика переводит рестораны, кафе, иные предприятия общественного питания, кинотеатры, театры, филармонии, фитнес-центры, бассейны на работу по QR-кодам.

Кроме того, с 22 октября вводится режим самоизоляции для неработающих людей в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, которые не вакцинированы против коронавируса или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание.

Об этом сегодня сообщил Глава Марий Эл Александр Евстифеев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Соответствующие изменения, обозначил Глава региона, внесены в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Ситуация в республике крайне напряженная. Подготовлена новая редакция указа. Вчера мы проводили совещание по подготовке документа. Сегодня я обратился к Президенту Республики Татарстан Рустаму НургалиевичуМинниханову с просьбой увеличить объемы поставки кислорода, поскольку острая проблема с кислородом у нас в республике. По всей стране расход кислорода такой, что уже даже приостановлены серьезные исследовательские работы в космической сфере, весь кислород, имеющийся в стране, направлен на борьбу с коронавирусом. Мы сегодня активнейшим образом прорабатываем вопрос, чтобы организовать производство медицинского кислорода у нас в республике, на это уйдет определенное количество времени. Я не говорю про неизбежные финансовые затраты. Одним словом, положение требует ответственного отношения к своему здоровью, прежде всего, самих жителей, а затем уже медиков», — подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Новой редакцией указа определены и другие дополнительные ограничительные меры. Так, предусмотрена обязательная вакцинация отдельных категорий работников торговли; салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания; МФЦ; общественного транспорта; образования; здравоохранения, социальной защиты; ЖКХ; культурно-развлекательных организаций; промышленных предприятий.

С 22 октября в республике приостанавливается оказание услуг общественного питания в торгово-развлекательных центрах за исключением продажи товаров и обслуживания навыносв случае отсутствия отдельного входа/выхода. Также приостанавливается деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, запрещается нахождение несовершеннолетних в помещениях торговых центрахбез сопровождения родителей, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей и предоставление бесплатного публичного Wi-Fi в организациях общественного питания.

Данные изменения, подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев, внесены в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в регионе.

 

ЧТО ОСТАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНО В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ НОВЫМ УКАЗОМ

  • режим повышенной готовности продлен до 1 декабря
  • запрещается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан
  • граждане также обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕДЕНЫ НОВЫМ УКАЗОМ

  • приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей
  • приостанавливается предоставление бесплатного публичного Wi-Fi в организациях общественного питания
  • вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан (работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурно — развлекательных организаций, промышленных предприятий и т.д.)
  • с 22 октября вводится режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание
  • с 22 октября приостанавливается оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг) в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода)
  • с 22 октября приостанавливается функционирование аттракционов в парках культуры и отдыха, а также самостоятельно организованных на отдельных площадках
  • с 22 октября приостанавливается деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей
  • с 22 октября приостанавливается нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей
  • с 22 октября вводится запрет на посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) без предъявления QR-кода о вакцинации (действителен 12 месяцев) либо о перенесенном заболевании (действителен 6 месяцев) либо справки об отрицательном ПЦР-тесте (действительна 72 часа):

— ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания;

— организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров (кинозалов);

— спортивных центров, фитнес-центров, плавательных бассейнов

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ НОВЫМ УКАЗОМ

  • возобновляется работа организаций общественного питания с 23 часов до 6 часов (за исключением развлекательных мероприятий) для посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) при предъявлении QR-кода о вакцинации (действителен 12 месяцев) либо о перенесенном заболевании (действителен 6 месяцев) либо справки об отрицательном ПЦР-тесте (действительна 72 часа)

 

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

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