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Эн уста каменщик – Марий Эл гыч

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50 ий деч кугурак ийготан-влакын «Мунло-влакын моштымашышт» IV Национальный чемпионатыштышт Марий Эл гыч участник – «Казанский Посад» ООО-н каменщикше Юрий Иванов – шӧртньӧ медаль дене палемдалтын!

Чемпионатын финалже 6-8 октябрьыште дистанций йӧн дене да очно эртен. Тушто Российын 63 регионжо гыч 300 конкурсант мастарлыкшым ончыктен. Тергымаш 7 профессионал областьысе 28 компетенций дене лийын.

Марий Эл  гыч IV Национальный чемпионатын финалышкыже кок участник лектын: «Кермычым оптымаш» компетенций дене Юрий Иванов ден «Школ деч ончычсо воспитаний» компетенций дене Татьяна Кутюкова (Йошкар-Оласе 61-ше №-ан «Теремок» йочасадын воспитательже).

Каласыман, таҥасымаште «Школ деч ончычсо воспитаний» компетенций дене эн шуко участник лийын: Российын 32 субъектше гыч 32 еҥ. Сандене кажныжлан чынжымак чот тыршаш логалын да нуно тыршеныт, Марий Элын чапшым кӱшнӧ кученыт.

                                                                                                              Г.КОЖЕВНИКОВА

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