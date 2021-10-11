Ик эн виян команде – Марий Эл гыч
Эртыше кечылаште Озаҥыште школышто тунемше-влаклан «Большая перемена» всероссийский конкурсын Юл кундем федерал округысо пелефиналже лийын. Тушко Марий Эл гыч 40 ӱдыр-рвезе (снимкыште) миен.
«Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше дене келшышын эртыше мероприятийыште пелефиналист-влаклан тӱрлӧ оҥай вашлиймаш лийын. Нуно моштымашыштым тематический кейсым решатлымаште, мюзиклыш кастингыште, проектым ыштымаште ончыктеныт. Марий Элын делегацийже ик эн виян команде семын ойыртемалтын.
Г.КОЖЕВНИКОВА