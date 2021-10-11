ОБРАЗОВАНИЙ

Ик эн виян команде – Марий Эл гыч

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Ик эн виян команде – Марий Эл гыч

Эртыше кечылаште Озаҥыште школышто тунемше-влаклан «Большая перемена» всероссийский конкурсын Юл кундем федерал округысо пелефиналже лийын. Тушко Марий Эл гыч 40 ӱдыр-рвезе (снимкыште) миен.

«Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше дене келшышын эртыше мероприятийыште пелефиналист-влаклан тӱрлӧ оҥай вашлиймаш лийын. Нуно моштымашыштым тематический кейсым решатлымаште, мюзиклыш кастингыште, проектым ыштымаште ончыктеныт. Марий Элын делегацийже ик эн виян команде семын ойыртемалтын.

                                                                                                          Г.КОЖЕВНИКОВА

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Самырык тукым ончылно – кугу ончыкылык

admin

«Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влаклан патриотизм воспитанийым пуымаш» федерал проектше почеш, Москвасе М.Горький лӱмеш тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште «Кугу перемене» всероссийский фестиваль эртен. Тушто Марий Эл гыч «Марий Элын кугу переменыже» республикысе штабын 12 чолга ӱдыр-рвезыже (снимкыште) лийын. «Тиде – школышто тунемше-влаклан ӧрыктарыше платформо. Конкурс-влак кокла гыч шукыжым йоча-влак шкак шонен луктыныт да […]

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ОБРАЗОВАНИЙ ТОШКАЛТЫШ

Тунемме тӧнежым ойыраш жап

Ольга Мошкина

Марий кундемысе кӱшыл шинчымашым пуышо тӧнеж-влак вашке приёмный кампанийым тӱҥалыт. Юл кундем кугыжаныш технологий университет школым тунем пытарыше-влаклан шке омсажым 17 июньышто почеш. Тидын дене Юлтех шке ВКонтакте лаштыкыштыже палдарен. Тыгак вуз 8 июньышто 18 шагатлан шке лаштыкыштыже вияш эфирым эртара. Тушто тунемаш пураш кӱлеш увер дене палдарат. Марий кугыжаныш университет абитуриент-влакым 19 июнь гыч […]

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ИСТОРИЙ НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЙ ПАТЫРЛЫК СПОРТ ТАЗАЛЫК Чолгалык

Пырля пашан лектышыже сай лийшаш

admin

«Авангард» военно-патриотический рӱдерыште ямдылалтше кадет-влак парашют дене тӧрштылыныт. «Авангард» рӱдер 2020 ий октябрьыште омсажым почын. Таче кечылан тушто военно-патриотический шўлышан тӱрлӧ кӱкшытан моткоч шуко мероприятий эртаралтеш. Тудо Россий ДОСААФ-ын Марий Элысе региональный пєлкаж дене пеҥгыде кылым куча. 2021 ийыште Россий ДОСААФ-ын Марий Элысе региональный пӧлкаштыже тыршыше-влак «Авангард» рӱдерын воспитанникше-шамычлан патырлык урокым эртареныт, Йошкар-Оласе авиационно-спорт клублан […]

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