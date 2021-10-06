«Модыныт» «Орлёнокышто», таҥасаш тӱҥалыт «Артекыште»

Эртыше кечылаште Волжский район Пӧтъял кыдалаш школын командыжым торжественно саламленыт.

Ушештарена, 8-26 сентябрьыште «Орлёнок» всероссийский йоча рӱдерыште тунемше-шамыч коклаште всероссийский президент состязаний эртен. Тушто 74 ял команде-влак коклаште Пӧтъял гыч ӱдыр-рвезе-влак (вуйлатышышт – А.Семёнов) многоборьеште 1-ше верым налыныт, а личный зачётышто Никита Алексеев 3-шо верыш лектын. Марий Элын физический культур, спорт да туризм министерствыже спорт объектлаште ямдылалташ кажныштлан идалыклан абонементым, шарнымашан сувенирым кучыктен. Волжский район администрацият сеҥыше-влаклан шергакан пєлекым, спорт инвентарьлан 100 тӱжем теҥгеаш сертификатым пуэн, а школ директор В.Семёнов деч кажныштлан шокшо чайым йўаш термос логалын.

Оласе команде-влак коклаште Йошкар-Ола гыч 28-ше №-ан лицейын 8-ше «В» классыштыже тунемшыже-влак Марий Элын чапшым араленыт, 34-ше верым налыныт. Многоборьеште личный зачётышто Роман Шихов 6-шо лийын. А ик километрыште Даниил Шестаков 2-шо верым налын.

12 октябрьыште Пєтъял школ гычак республик кӱкшытан ГТО фестивальын сеҥышыже-шамыч всероссийский финалыш, «Артекыш» (Крым), каят. Тушко ГТО-н кок кӱкшытыштыжє эн виян да тале тунемше-влак ойыралтыныт. Шем теҥыз воктеке 1-ше верыш лекше Звенигово район гыч Екатерина Скворцова, Волжский район Пӧтъял школ гыч Андрей Ведерников (3-шо кӱкшыт), ты школ гычак Алёна Петрова ден Никита Самарский (4-ше кӱкшыт) каят.

Изирак ийготан-влак Артекыште 12 октябрь гыч канаш, таҥасаш тӱҥалыт гын, кугурак ийготан-шамыч – 6-7 ноябрь гыч.

Нунылан сай результатым тыланена.

Е.Эшкинина.