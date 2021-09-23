Кучемыште

Паша гыч каеныт

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

22 сентябрьыште Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Марий Эл Республикын внутренний политике, верысе самоуправленийым вияҥдымаш да юстиций министрже Михаил Даниловым отставкыш колтымо нерген указым подписатлен.

Тиде документ дене регионысо правительствын официальный сайтыштыже палыме лияш лиеш. Тушто каласыме: паша гыч тудо шке кумылын каен.

Министрын пашажым 23 сентябрь гыч Андрей Дергачев шукташ тӱҥалын. Але марте тудо министрын алмшатышыже лийын.

Ушештарена: Михаил Данилов министр должностьышто  2017 ий гыч ыштен.

* * *

Тиде кечынак, 22 сентябрьыште, Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Александр Гречихом отставкыш колтымо нерген указым подписатлен.

Тиде документат регионысо правительствын официальный сайтыштыже уло. Тушто палемдыме: тиде постым тудо шке кумылын коден каен.

Республикысе правительстве председательын алмаштышыжлан Александр Гречихо 2020 ий октябрь гыч ыштен. А тымарте кум ий Марий Элын ялозанлык да продовольствий министрже лийын.

Л.Камалетдинова

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
Кучемыште

Ешартыш пашалан – ешартыш окса

Маргарита Иванова

Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев COVID-19 деч прививкым ыштыше медицине пашаеҥ-влаклан 39 млн. теҥгем ешарен ойырен. Тиде окса у коронавирус инфекций деч вакцинацийым эртарыше медик-влаклан ешартыш нагрузко дене пашам ыштымыштлан кумылаҥдыме шот дене выплатым тӱлаш палемдалтын. 22 сентябрьлан налмаште Марий Элыште коронавирус деч 178192 еҥ прививкым ыштыктен. 19 медицине тӧнежыште вакцинацийым эртарыме 10 пункт ден […]

Опубликовать в Одноклассники
ЙОШКАР-ОЛА Кучемыште УВЕР ЙОГЫН

ОЛА УРЕМЫШТЕ – ЛУ У ТРОЛЛЕЙБУС

admin

Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев правительстве пӧртыштӧ Йошкар-Олан мэрже Евгений Маслов дене вашлийын. Пӧртлашке шокшым пуымо, «Троллейбус транспорт» муниципал предприятийын пашаже нерген мутланымаш тарванен. «Дачыш коштмо пагыт мучашке лишемеш, сандене калыкым ола лишне транспорт дене шупшыктымашын кӱлешлыкше тунарак пӱсӧ огыл. У тунемме ий тӱҥалын, туныктымо паша очно кая, ынде ола кӧргыштӧ калыкым шупшыктымо йодыш ончык […]

Опубликовать в Одноклассники
Кучемыште

Могай верым тӱзаташ – калык ойыра

admin

«Илыме вер да ола кумдык» нацпроектын «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федеральный проектше илышыш шыҥдаралтеш. 2022 ийыште Марий Элысе олалаште могай верым уэмдаш да тӱзаташ кӱлмым калык шке ойыра. Йошкар-Олаште 19, Козьмодемьянскыште 9 да Волжскышто 3 объектлам сайлаш луктыныт. Йошкар-Олаште, мутлан, ик объектше – Какшан эҥерӱмбалне каныме верлам ыштымаш. Кумдыкым тӱзатыме пашам шуктымо годым тротуарым икмыняр […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий