Паша гыч каеныт

«Илыме вер да ола кумдык» нацпроектын «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федеральный проектше илышыш шыҥдаралтеш. 2022 ийыште Марий Элысе олалаште могай верым уэмдаш да тӱзаташ кӱлмым калык шке ойыра. Йошкар-Олаште 19, Козьмодемьянскыште 9 да Волжскышто 3 объектлам сайлаш луктыныт. Йошкар-Олаште, мутлан, ик объектше – Какшан эҥерӱмбалне каныме верлам ыштымаш. Кумдыкым тӱзатыме пашам шуктымо годым тротуарым икмыняр […]