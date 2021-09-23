Паша гыч каеныт

22 сентябрьыште Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Марий Эл Республикын внутренний политике, верысе самоуправленийым вияҥдымаш да юстиций министрже Михаил Даниловым отставкыш колтымо нерген указым подписатлен.
Тиде документ дене регионысо правительствын официальный сайтыштыже палыме лияш лиеш. Тушто каласыме: паша гыч тудо шке кумылын каен.
Министрын пашажым 23 сентябрь гыч Андрей Дергачев шукташ тӱҥалын. Але марте тудо министрын алмшатышыже лийын.
Ушештарена: Михаил Данилов министр должностьышто 2017 ий гыч ыштен.
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Тиде кечынак, 22 сентябрьыште, Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Александр Гречихом отставкыш колтымо нерген указым подписатлен.
Тиде документат регионысо правительствын официальный сайтыштыже уло. Тушто палемдыме: тиде постым тудо шке кумылын коден каен.
Республикысе правительстве председательын алмаштышыжлан Александр Гречихо 2020 ий октябрь гыч ыштен. А тымарте кум ий Марий Элын ялозанлык да продовольствий министрже лийын.
Л.Камалетдинова