Глава Марий Эл вручил награды лесникам, пожарным, джиперам и добровольцам

Сегодня во Дворце Конгрессов прошло торжественное мероприятие -чествовали работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Обращаясь к присутствующим, Глава республики Александр Евстифеев отметил, что Марий Эл всегда славилась красотой и богатством лесов, поэтому сберечь зелёное богатство региона для будущих поколений — общая задача.

Глава региона акцентировал, что в республике особое внимание уделяется охране, защите и воспроизводству лесов, о чем говорят и показатели.

«Согласно рейтингу организации «Рослесинфорг» по итогам 2020 года Марий Эл признали самым эффективным регионом по использованию лесных ресурсов. С 2019 года республика реализует региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Дополнительно созданы лесные культуры в объёме 219 гектаров, проведены агротехнические уходы на площади 889 гектаров. Закуплена лесохозяйственная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению на сумму свыше 4 миллионов рублей», — рассказал Александр Евстифеев.

Глава республики напомнил, что последние дни лета стали общим испытанием: аномально высокая температура спровоцировала пожары во многих регионах страны, в том числе и в Марий Эл.

«От каждого потребовались максимальная выдержка, спокойствие и профессионализм. Благодаря своевременно принятым мерам не было допущено гибели людей и возгорания жилого фонда. Сейчас можно уверенно сказать, что общими усилиями и профессиональным исполнением обязанностей всеми: членами Правительства республики, сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям России, Министерства обороны России, Минприроды и Комитета гражданской обороны Республики Марий Эл, спасателями, волонтёрами и добровольцами — это испытание мы прошли с честью», — подчеркнул Александр Евстифеев.

Глава Марий Эл особо выделил поддержку добровольцев.

«Равнодушных не было. Никто не отсиживался в стороне. Сотни людей стали добровольцами и помогали пожарным. Они по зову сердца с первых часов оказывали помощь тем, кто боролся с огнём. Помогали питьевой водой, пищей; психологической и медицинской поддержкой эвакуированным. Друг познаётся в беде. Уверен, что каждый из нас в этом жарком августе обрёл новых друзей. А старая дружба стала крепче. Марий Эл показала себя одной дружной командой», — добавил Александр Евстифеев.

Глава Марий Эл напомнил, что Правительством республики на ликвидацию чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами было выделено более 23 млн. рублей, привлекались силы и средства федеральных ведомств, огнеборцев из Кировской области.

«От имени жителей республики благодарю федеральные органы власти, пожарных, прибывших из соседней Кировской области, за поддержку и помощь в тушении пожаров. Спасибо журналистам. Благодаря вам вся республика, вся Россия в режиме реального времени знала, что происходит в наших лесах», — отметил Александр Евстифеев.

Глава региона подчеркнул, что теперь важно подготовить план действий по недопущению впредь подобных проблем и восстановить утраченные леса.

Александр Евстифеев поблагодарил всех, кто любит и бережёт природу республики, и вручил заслуженные награды.

Звание «Заслуженный лесовод Республики Марий Эл» присвоено участковому лесничему Азяковского участкового лесничества Пригородного лесничества — филиала государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центральное межрайонное управление лесами» Сергею Калинину, старшему государственному инспектору отдела мониторинга, государственного лесного надзора и государственного пожарного надзора в лесах Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, в Звениговском районе Александру Прокопьеву.

Медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл» награждены: участковый лесничий Куярского лесничества — филиала государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Южное межрайонное управление лесами» Виктор Воронков, тракторист трелевочного трактора Учебно-опытного лесхоза Поволжского государственного технологического университета Алексей Попов, руководитель государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Южное межрайонное управление лесами» Алексей Цыганок.

Почетная грамота Правительства Республики Марий Эл вручена: пожарному Анатолию Еремину и командиру отделения пожарной части № 47 Управления Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл Андрею Кузнецову, мастеру леса ООО «Кокшайский Лесохозяйственник» Дмитрию Смелову.

Благодарность Главы Республики Марий Эл объявлена: члену клуба джиперов Марийского клуба повышенной проходимости Андрею Белоусову, добровольцу Максиму Винокурову, старшему сержанту внутренней службы, старшему пожарному 4 пожарно-спасательной части Артуру Садовину, водителю автомобиля 6 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по РМЭ Игорю Смирнову.

Организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл