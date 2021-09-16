Йыргешке ӱстел йыр чумыргеныт

15 сентябрьыште Марий кугыжаныш университетын «Точка кипения» деловой рӱдерыштыже «Современные вызовы в общественно-политической сфере» теме дене «йыргешке ӱстел» эртыш.
Мероприятий шушаш сайлымашлан пӧлеклалтын ыле. Эксперт семын тушто РФ Федераций Совет председательын алмаштышыже Константин Косачев, Марий Элын внутренний политике, верысе самоуправленийым вияҥдымаш да юстиций министр Михаил Данилов, МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов, Марий Элын Общественный палатыжын Мер эскерымаш вуйлатышыже, «Марийская правда» газетын тӱҥ редакторжо Сергей Дружинин, Мер тӱҥалтышлан полшен шогышо толкынын председательже, «Шернур сырзавод» ЗАО директор-влак советын председательже Владимир Кожанов, политолог Виктор Викторов ойырен налме теме шотышто шке шонымашыштым ойлышт.
Мероприятий мучаште «йыргешке ӱстелын» резолюцийжым луктыч да тудын участникше-влакын выступлений тезисыштым регионысо СМИ-ште да мероприятийын партнержо-влакын официальный медиа ресурслаштышт савыкташ мутланен келшышт.
Л.Камалетдинова
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