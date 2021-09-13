КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Йоча-влакын шинчаштышт – илыш вий.

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Сергей Бушковын «Жапын лабиринтше» лӱман у ончерже 23 августышто Республикысе изосымыктыш тоштерыште почылтын. Ты ончерыш графике ден живопись сӱрет-влакым чумырымо. Кызытсе тунемше-влакын  графический портретыштым да этнофутуристический сюжет-влакым пуртымо. 

Сергей Витальевич Бушков  1967 ий 15 октябрьыште Оренбург область Новоорск посёлкышто шочын-кушкын.  1983 ийыште 1-ше №-ан школ- интернатым тунем пытарен. 1987 ийыште художественный училищым тунем лекмек, Медведево посёлкысо да Звенигово оласе школлаште тыршен. 2000 ийыште И.Яковлев лӱмеш Чуваш университетым тунем пытарен.  2002 ий гыч йӱдвелыш,  Чукоткыш, илаш каен. 2014 ий гыч Ямал-Ненец автоном округысо Белоярск  селаште улшо школышто «изобразительное исскуство» предметым вӱда, верысе йоча-влакым туныкта. Сӱретлаштыже – Чукотко кундем, Ямалысе калык, пӱртӱс.

Сӱретчын ойлымыж почеш, тудлан тыглай, а поснак этнофутуристический сынан сӱрет-влак келшат. Сергей Витальевич тыгак марий, манси да ненец калык-влакын  историйыштым, тӱвыраштым, калык творчествыштым, тыгак  нунын тошто арверыштым, археологий раскопко годым мумо экспонатла да кӱ ӱмбалан возымым шымла. Йӱдвелыште ила гын, ожсо  калыкын серен кодымо палыжлан эҥертен,  тусо йӱлам, йомак ден легендым пога. Тыге сӱретче у сюжет-влакым муэш.  Вара чыла тидым ик радынашке чумыра.

Мыланем поснак йоча-влакын портретышт келшыш. Йоча-влакын шинчаштышт  илыш вий коеш.

Тундрышто илыше ӱдырамашын пӱрымашыже – сурт сомылка,   а пелаш –пӱчым онча. А пытартыш жапыште чот вашталтше климатлан кӧра тундрым, верысе калыкым могай пӱрымаш вуча? Мужедаш веле кодеш… Йӱдвел да марий калыкым  таҥастарен ончаш гын,  кок калыкын тӱня ончалтышышт икгай. Тыге шонымаш лектеш: ме ик мландын икшывыже-влак улына. 

Сӱретче ты ончерыште улшо 40 утла радынажым  тоштерын  фондшылан пӧлекла.

      М.СКОБЕЛЕВ

 Снимкыште:  7336 –  Скульптор Ф.Шабердинын  родо-тукымжо гыч сӱретче С.Бушков 9370 –Кайыккомбо корно  9376 –Теныз сонарзе 9383 – Старейшина 9354 –Шонышо 9360 –Самырык мотор-влак 9358 –Качырий

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Унчо тӱс»

Алевтина Байкова

Тыге маналтеш Йошкар-Оласе художественный училищын студентше ден преподавательже-влаклан июньышто Морко районышто эртаралтше пленэр. Кум арня жапыште самырык сӱретче-влак районышто икмыняр верыш миен коштыт. Нуно Н.И.Казаков лӱмеш сылнымут да краеведений тоштерыште, Кугу Шӱргӧ ялыште  XIX курымысо аралалт кодшо арвер усадьбыште лийыт, тыгак Нылгудо, Кӱчыкэҥер, Памашсола, Вончӱмбал, Эҥерсола, Овдасола, Нужа, Чӱкшӧ яллаште, Унчо да Арын селалашке лектын […]

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Тау артист-влаклан!»

admin

6 июньшто Свердловск область Изи Тавра ялыште Марий Эл Республикысе йоча ден самырык-влаклан театр-рӱдерын артистше-влак «Ачай, ачием…» спектакльым модын ончыктышт.  Композитор В.Захаровын возымо семже касым поснак сылнештарыш. Балетмейстер Н.Макарован шындыме куштымашыже куандарыш. З.Долгован автор да режиссер пашажым мокталтыме шуэш, Артист-влак тудын шонымыжым калыклан мастарын луктын ончыктеныт. Марий Элын калык артистше Игорь Актуганов Урал марий-влаклан шукертсек […]

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

«Тидым ойлынем ыле…»

Светлана Пехметова

«Тидым ойлынем ыле…» Кушкыжмын кечывал лишан (тиде 13 октябрь 2020 ийыште лийын) телефонышкем йыҥгыртыше еҥын лӱмжӧ  «Шапкин» манын лекте. «Алло» манын гына шуктышым, тушто рвезын йӱкшӧ шоктыш: «Ачай тендан дене мутланынеже…» да ик вич секунд гыч палыме йӱкым кольым: «Поро… Тиде Шапкин». Йӱкшӧ раш, но тунамак кумыл тодылтшын йоҥгыш. Молан йыҥгыртымыжым вигак умылтараш пиже. — […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий