Сергей Бушковын «Жапын лабиринтше» лӱман у ончерже 23 августышто Республикысе изосымыктыш тоштерыште почылтын. Ты ончерыш графике ден живопись сӱрет-влакым чумырымо. Кызытсе тунемше-влакын графический портретыштым да этнофутуристический сюжет-влакым пуртымо.

Сергей Витальевич Бушков 1967 ий 15 октябрьыште Оренбург область Новоорск посёлкышто шочын-кушкын. 1983 ийыште 1-ше №-ан школ- интернатым тунем пытарен. 1987 ийыште художественный училищым тунем лекмек, Медведево посёлкысо да Звенигово оласе школлаште тыршен. 2000 ийыште И.Яковлев лӱмеш Чуваш университетым тунем пытарен. 2002 ий гыч йӱдвелыш, Чукоткыш, илаш каен. 2014 ий гыч Ямал-Ненец автоном округысо Белоярск селаште улшо школышто «изобразительное исскуство» предметым вӱда, верысе йоча-влакым туныкта. Сӱретлаштыже – Чукотко кундем, Ямалысе калык, пӱртӱс.

Сӱретчын ойлымыж почеш, тудлан тыглай, а поснак этнофутуристический сынан сӱрет-влак келшат. Сергей Витальевич тыгак марий, манси да ненец калык-влакын историйыштым, тӱвыраштым, калык творчествыштым, тыгак нунын тошто арверыштым, археологий раскопко годым мумо экспонатла да кӱ ӱмбалан возымым шымла. Йӱдвелыште ила гын, ожсо калыкын серен кодымо палыжлан эҥертен, тусо йӱлам, йомак ден легендым пога. Тыге сӱретче у сюжет-влакым муэш. Вара чыла тидым ик радынашке чумыра.

Мыланем поснак йоча-влакын портретышт келшыш. Йоча-влакын шинчаштышт илыш вий коеш.

Тундрышто илыше ӱдырамашын пӱрымашыже – сурт сомылка, а пелаш –пӱчым онча. А пытартыш жапыште чот вашталтше климатлан кӧра тундрым, верысе калыкым могай пӱрымаш вуча? Мужедаш веле кодеш… Йӱдвел да марий калыкым таҥастарен ончаш гын, кок калыкын тӱня ончалтышышт икгай. Тыге шонымаш лектеш: ме ик мландын икшывыже-влак улына.

Сӱретче ты ончерыште улшо 40 утла радынажым тоштерын фондшылан пӧлекла.

М.СКОБЕЛЕВ

Снимкыште: 7336 – Скульптор Ф.Шабердинын родо-тукымжо гыч сӱретче С.Бушков 9370 –Кайыккомбо корно 9376 –Теныз сонарзе 9383 – Старейшина 9354 –Шонышо 9360 –Самырык мотор-влак 9358 –Качырий