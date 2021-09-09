ШЫМ ТӰЖЕМ УТЛА ШКОЛЫМ ОЛМЫКТАТ

Россий президент Владимир Путинын кӱштымашыж дене келшышын, 2026 ий марте Россий мучко 7300 школым капитально олмыктышаш улыт. Тидын нерген Россий Федерацийыште региональный вияҥмаш шотышто правительстве комиссийын президиумжын заседанийыштыже РФ Правительстве председательын алмаштышыже Марат Хуснуллин ойлен. Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев заседанийыште видеокыл йӧн дене участвоватлен.
«Президент элыштына 1300 школым чоҥаш задачым шынден, тиде йодышым ме икмыняр программе почеш рашемдена: Минпросвещений велым, «Стимул» программе почеш да Внешэкономбанкын средстваже кӱшеш. Президентын порученийжым шукташ, кудо источникшым ойырен налме шотышто чыла губернатор-влак дене пырля рашемдышаш улына, – каласен Марат Хуснуллин. – 2026 ий марте 7300 школым олмыктымо йодышат пеш серьёзный». Кызыт тиде пашалан ямдылалтмаш кая.
«Развитие образования» программе дене келшышын, Марий Элыште кугыжаныш да муниципал школ-влакым тӱзатыме пашам эртарыме годым лекше роскотым софинансирований йӧн дене петыраш федерал бюджет гыч субсидийым пеҥгыдемдыме. Ий еда ончалаш гын: 2020 ий – 249,2 млн теҥге, 2021 ий – 445,4 млн теҥге. Республикысе Минобрын данныйже почеш, шинчымашым пуышо 27 учрежденийым тений капитально олмыктымо.
«Единый Россий» Всероссийский политический партийын ХХ съездшын заседанийжын итогшо почеш Россий президентын кӱштымашыже-влакым шуктен, Марий Элын Образований да науко министерствыже Марий Элыште мыняр школым капитально олмыкташ кӱлмӧ информацийым ямдылен да Россий Федерацийын просвещений министерствышкыже колтен.
Л.СЕМЕНОВА
Фотом Марий Элым вуйлатышын организаций да аналитике виктемже колтен