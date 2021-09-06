Представитель Марий Эл взял золото на фестиваль резьбы по дереву.

В Саранске завершился III Межрегиональный конкурс «Поющее дерево». В течение недели 10 лучших мастеров из 6 регионов России состязались в мастерстве резьбы по дереву.

Напомним, Межрегиональный конкурс резчиков «Поющее дерево» проводится в Саранске в рамках фольклорно-этнографического фестиваля «Шумбрат». Основная цель конкурса – сохранение и развитие традиционного народного промысла мордвы, – резьбы по дереву, как части российской национальной культуры; обмен опытом мастеров по дереву, а также активное воспитание и формирование интереса населения, подрастающего поколения к истории и изучению народных традиций в декоративно-прикладном искусстве. В этом году мероприятие было посвящено памяти Александра Лузгина — знаменитого этнографа, доктора исторических наук в финно-угорском мире

Победителем конкурса стал Владимир Алманов — чемпион мира по скоростной резьбе по дереву бензопилой из Республики Марий Эл.

«На фестиваль в Мордовию приезжал во второй раз. В прошлом году вырезал скульптуру «Варда» по мотивам мордовской народной сказки, а сейчас решил увековечить образ своего кумира Степана Эрьзи. Для меня он — эталон. Выдающаяся личность для всего человечества», отметил в разговоре Владимир Алманов.

Сейчас мастер продолжает финно-угорской тематику в своих произведениях и находится в Удмуртии. В селе Якшур-Бодья он вмесет с мастерами со всй страны возводят десять оригинальных арт-объектов