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Представитель Марий Эл взял золото на фестиваль резьбы по дереву.

 

В Саранске завершился III Межрегиональный конкурс «Поющее дерево». В течение недели 10 лучших мастеров из 6 регионов России состязались в мастерстве резьбы по дереву.

 

Напомним, Межрегиональный конкурс резчиков «Поющее дерево» проводится в Саранске в рамках фольклорно-этнографического фестиваля «Шумбрат». Основная цель конкурса – сохранение и развитие традиционного народного промысла мордвы, – резьбы по дереву, как части российской национальной культуры; обмен опытом мастеров по дереву, а также активное воспитание и формирование интереса населения, подрастающего поколения к истории и изучению народных традиций в декоративно-прикладном искусстве. В этом году мероприятие было посвящено памяти Александра Лузгина — знаменитого этнографа, доктора исторических наук в финно-угорском мире

 

Победителем конкурса стал Владимир Алманов — чемпион мира по скоростной резьбе по дереву бензопилой из Республики Марий Эл.

 

«На фестиваль в Мордовию приезжал во второй раз. В прошлом году вырезал скульптуру «Варда» по мотивам мордовской народной сказки, а сейчас решил увековечить образ своего кумира Степана Эрьзи. Для меня он — эталон. Выдающаяся личность для всего человечества», отметил в разговоре Владимир Алманов.

 

Сейчас мастер продолжает финно-угорской тематику в своих произведениях и находится в Удмуртии. В селе Якшур-Бодья он вмесет с мастерами со всй страны возводят десять оригинальных арт-объектов

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