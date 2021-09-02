12 февраля 2020 года исполняется 90 лет одному из старейшин марийского землячества Санкт-Петербурга Ефремову Василию Андреевичу (Ондри Васли). Он родился в зажиточной крестьянской семье в деревне Березники (Пӧртанур) Звениговской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии (сейчас Волжский район Республики Марий Эл), расположенной недалеко от реки Илеть. Его дед Федор по отцовской линии с малолетства воспитывался в […]