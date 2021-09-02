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Лудаш темлена:
Повышение рейтинга Республики Марий Эл
Государственная счетная палата добилась повышения рейтинга Республики Марий Эл по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. По обращению Государственной счетной палаты Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ) пересмотрел в сторону увеличения оценку Республики Марий Эл по разделу «Финансовый контроль» рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. В […]
12 февраля 2020 года исполняется 90 лет одному из старейшин марийского землячества Санкт-Петербурга Ефремову Василию Андреевичу (Ондри Васли). Он родился в зажиточной крестьянской семье в деревне Березники (Пӧртанур) Звениговской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии (сейчас Волжский район Республики Марий Эл), расположенной недалеко от реки Илеть. Его дед Федор по отцовской линии с малолетства воспитывался в […]
Кугу сеҥымашлан – 75 ий «Сеҥымаш кече» пошкырт йылме дене йоҥга
Сеҥымаш кече нерген кумдан чапланыше муро икымше гана пошкырт йылме дене йоҥген. Таче Башкортостан Республик Россий президентын Юл кундем федерал округысо полномочный представительжын аппаратшын темлымыж почеш эртаралтше «Мемнан сеҥымаш кечына муро марафоныш ушнен. Лӱмынак тиде акцийлан ты муро пошкырт йылмыш кусаралтын. Писатель, мер пашаеҥ да тиде мурым кусарыше Гузаль Ситдыкован ойлымыж почеш, тиде мурым тудо […]