Российское общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».

Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Второй день марафона откроет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание» https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте https://vk.com/znanierussia. Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.

«Новое Знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках шести просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Республика Татарстан – Иннополис, Владивосток).

Среди спикеров Просветительского марафона — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, непобежденный боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и многие другие.

География марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах: в программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.

К примеру, народный артист России Владимир Машков из знаменитой «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова) расскажет о преемственности и наставничестве в театре. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проведет экскурсию для школьников и студентов из демонстрационного зала компании «Технодинамика», где можно испытать возможности своего организма на парашютных и авиатренажерах. Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгений Рылов поделится секретами успеха в большом спорте прямо у бортика плавательного бассейна на ВТБ-Арене. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко будет вести свою экскурсию непосредственно из «красной зоны» в клинике, развенчивая мифы и страхи о ковиде.

«На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон “Новое Знание” — это, в первую очередь, достоверное знание из первых уст, он дает российской молодежи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» более 5 тысяч лекторов проведут уроки в российских школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках нашей страны. В акции «Поделись своим знанием» примут участие известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

Также более 40 крупнейших предприятий и организаций, которые присоединились к инициативе «Дни открытых дверей», откроют свои двери для школьников для получения новых знаний в десятках городах России. Акция организована Российским обществом «Знание» в партнерстве со всероссийским конкурсом «Большая перемена» — проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ребята смогут посетить киностудию «Союзмультфильм», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД», другие компании и организации.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий ВпередКЗнаниям. Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

Партнером II Просветительского марафона «Новое Знание» выступает компания Mail.ru Group, которая обеспечивает поддержку всех трансляций мероприятия в официальном сообществе ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

Информационные партнеры II федерального Просветительского марафона «Новое Знание»: ИА ТАСС, ВГТРК, ИД «Комсомольская правда», News Media (Life.ru), Gazeta.ru, Lenta.ru, Rambler.ru.