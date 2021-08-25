Чолга еҥ-влакым – отличиян знак дене

Администрацией города совместно с Марпотребсоюзом Республики Марий Эл проработан вопрос по закупке излишков плодоовощной продукции у жителей республики. По данным пресс-службы мэрии, закупкой будет заниматься «Пищекомбинат». Овощи, ягоды и фрукты у населения будут принимать в садоводческих некоммерческих товариществах «Коммунальник», «Надежда» и «Тюльпан» в городе Йошкар-Оле. Контактный телефон 56-40-00.