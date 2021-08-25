УВЕР ЙОГЫН

Чолга еҥ-влакым – отличиян знак дене

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Россий Федераций Обороно министрын 2021 ий 18 майысе 323-шо №-ан кӱштымашыже почеш, увер деч посна йомшо военнослужащий-шамычын пӱрымашыштым тыршен кычалмыштлан да моло шымлымаште чолгалыкым ончыктымыштлан Марий кугыжаныш университетын «Воскресение» кычалше студент отрядшын еҥже-влакым отличиян знак дене палемдаш тӱҥалыт:

II степенян «За отличие в поисковом движении» отличиян знак дене – Юрий Ивановым, Анастасия Ладинам, Николай Сергеевым;

III степенян «За отличие в поисковом движении» знак дене – Наталия Егошинам, Анна Сергеевам, Евгений Шалагиным, Александр Бусыгиным, Анастасия Ивановам, Татьяна Коршуновам, Мария Курбашым, Николай Мизгирёвым, Мария Охотниковам, Евгения Софинам, Иван Сурковым, Наталья Титовам, Александр Фисенком да Анна Якимовам.

Нине чолга еҥ-влак вузын историй-филологий факультетыштыже кандаш ий просветитель, архив, профориентаций да воспитаний дене кылдалтше пашаште тыршат. Нуно Кугу Отечественный сар жапыште лийше кредалмаш верлаш экспедиций дене лектын коштыт, военно-исторический фестивальлам, тыгак йоча лагерьласе профилян сменылам эртарат.

Поисковик-шамычым торжественно саламлыме мероприятий 27 августышто МарГУ-н историй-филологий кафедржын актовый залыштыже лиеш. Тиде кечын «Воскресение» отряд 2021 ийысе пашаж дене палдара. Каласыман, тений апрель гыч август марте нуно Ленинград, Сахалин да Калужский областьлаште, Карачаево-Черкессий республикыште кӱнчымӧ пашам ыштеныт. Тыгак «Эртышын кышаже почеш» проект кышкарыште эртаралтшаш мероприятийла, 1941 ий августышто Килемар районышто ЕР-2 самолётын камвочмыж нерген каласкалаш тӱҥалыт.

                                                                                                                Г.КОЖЕВНИКОВА

 

  

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УВЕР ЙОГЫН

У вуйлатыше

Любовь Камалетдинова

ОНФ-ын исполкомжым вуйлатыше вашталтын. Але марте тиде пашам Михаил Развожаев шуктен. Но тудым Россий президент Владимир Путин Севастополь олан губернаторжылан шогалтен. Ынде Общероссийский калык фронтын исполкомжым вице-губернатор – Московский областьын губернаторжын  администрацийжым вуйлатыше Михаил Кузнецовлан ӱшаненыт. Тыгай пунчалым рӱдӧ штабын заседанийыштыже луктыныт. Михаил Кузнецов 1979 ийыште Москваште шочын. 2002 ийыште Москвасе педагогический кугыжаныш университетым тунем […]

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УВЕР ЙОГЫН

Излишки плодоовощной продукции можно сдать государству

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Администрацией города совместно с Марпотребсоюзом Республики Марий Эл проработан вопрос по закупке излишков плодоовощной продукции у жителей республики. По данным пресс-службы мэрии, закупкой будет заниматься «Пищекомбинат». Овощи, ягоды и фрукты у населения будут принимать в садоводческих некоммерческих товариществах «Коммунальник», «Надежда» и «Тюльпан» в городе Йошкар-Оле. Контактный телефон 56-40-00.

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УВЕР ЙОГЫН

«Ойганыме пырдыж»

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Политический репрессийыш логалше-влаклан пӧлеклалтше «Ойганыме пырдыж» мемориал ышталтеш. Россий Президентын 2015 ий 30 октябрьыште лукмо пунчалже дене келшышын,  тудо Москваште, Академик Сахаровын проспектше ден Садовый кольцо ушнымаште лийшаш. Проектын авторжо – скульптор Г.Франгулян. Тудым тений 30 октябрьыште почаш палемдыме. Проект дене келшышын, мемориал  йырысе кумдыкеш пӱртӱс кӱм шарат. Тудым политический репрессий дене кылдалтше тӱрлӧ регион: […]

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