Чолга еҥ-влакым – отличиян знак дене

Россий Федераций Обороно министрын 2021 ий 18 майысе 323-шо №-ан кӱштымашыже почеш, увер деч посна йомшо военнослужащий-шамычын пӱрымашыштым тыршен кычалмыштлан да моло шымлымаште чолгалыкым ончыктымыштлан Марий кугыжаныш университетын «Воскресение» кычалше студент отрядшын еҥже-влакым отличиян знак дене палемдаш тӱҥалыт:
II степенян «За отличие в поисковом движении» отличиян знак дене – Юрий Ивановым, Анастасия Ладинам, Николай Сергеевым;
III степенян «За отличие в поисковом движении» знак дене – Наталия Егошинам, Анна Сергеевам, Евгений Шалагиным, Александр Бусыгиным, Анастасия Ивановам, Татьяна Коршуновам, Мария Курбашым, Николай Мизгирёвым, Мария Охотниковам, Евгения Софинам, Иван Сурковым, Наталья Титовам, Александр Фисенком да Анна Якимовам.
Нине чолга еҥ-влак вузын историй-филологий факультетыштыже кандаш ий просветитель, архив, профориентаций да воспитаний дене кылдалтше пашаште тыршат. Нуно Кугу Отечественный сар жапыште лийше кредалмаш верлаш экспедиций дене лектын коштыт, военно-исторический фестивальлам, тыгак йоча лагерьласе профилян сменылам эртарат.
Поисковик-шамычым торжественно саламлыме мероприятий 27 августышто МарГУ-н историй-филологий кафедржын актовый залыштыже лиеш. Тиде кечын «Воскресение» отряд 2021 ийысе пашаж дене палдара. Каласыман, тений апрель гыч август марте нуно Ленинград, Сахалин да Калужский областьлаште, Карачаево-Черкессий республикыште кӱнчымӧ пашам ыштеныт. Тыгак «Эртышын кышаже почеш» проект кышкарыште эртаралтшаш мероприятийла, 1941 ий августышто Килемар районышто ЕР-2 самолётын камвочмыж нерген каласкалаш тӱҥалыт.
Г.КОЖЕВНИКОВА