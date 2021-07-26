ОБРАЗОВАНИЙ

Марий Элыште икымше «Кванториум»

admin Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

«Образований» национальный проектын «Кызытсе школ» регионысо проектше дене келшышын, республикысе Бауман лицейыште «Кванториум» школ технопарк почылтеш. Марий Элыште тудо икымше лиеш.

Тудым почаш чылаже 21,4 миллион теҥгем ойырымо, тышеч федерал бюджет гыч – 20, 9 миллионым, республикын бюджетше гыч – 0,4 миллионым.

Кызыт йоча технопарклан инженер профессийла дене палыме лияш кӱкшӧ технологиян оборудованийым наледат: ноутбук, 3D-принтер, микроскоп-шамычым, гидропонный установкым, «Умная теплица» наборым да молымат. Тыгак лишыл жапыште лицейлан интерактивный панель-влакым, робототехнике дене наборым, антибактериальный боксым, паитлыме икмыняр станцийым, фрезер станоклам, тыгак биологий, физиологий, химий да физике дене цифран лабораторийым пуат.

Тиде кечылаште образовательный организацийыште куд кабинетым олмыкташ тӱҥалыныт. Тушто робототехнике, хай-тек, биотехнологий направленийла дене лабораторий-влак лийыт. Тидын деч посна тунемме верыште айти-квантумым почаш палемдыме. Икманаш, йоча-влаклан посна кумдыкым икте-весе дене кылым кучаш, мутланаш, пырля иктаж-мом уым да оҥайым шонен лукташ ойыралтеш.

Кванториумышто физике, химий, биологий дене занятийлаш лицейын тунемшыже гына огыл, республикын моло школлашкыже коштшо йоча-влак толын кертыт. Тыгак икшыве-шамычлан ешартыш образованийым пуымо программе-влак темлалтыт. А наставник-влак кызыт квалификацийым нӧлтымӧ курсым эртат.

                                                                                                                               Г.КОЖЕВНИКОВА

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ОБРАЗОВАНИЙ

Туныктышо тунемше деч эре ончылно лийшаш

admin

Республикысе образовательный организацийлаште у тунемме ий тӱҥалын. Оршанке районысо Кугунур кыдалаш школын туныктышо ешыже тудым тений могай кумыл дене вашлийын? Ты гана тудлан кузе ямдылалтын? Тидын нерген пален налаш манын, тунемме верын кудывечышкыже пурышым… Кеҥежын пытартыш тылзынже шыже кажне кечынак шке тӱсшым пуртенак-пурта. Кугунур школыш наҥгайыше корнат тӱрлӧ пеледыш дене волгалтеш, пуйто кажныже йоча да […]

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ОБРАЗОВАНИЙ ТОШКАЛТЫШ

Тунемме тӧнежым ойыраш жап

Ольга Мошкина

Марий кундемысе кӱшыл шинчымашым пуышо тӧнеж-влак вашке приёмный кампанийым тӱҥалыт. Юл кундем кугыжаныш технологий университет школым тунем пытарыше-влаклан шке омсажым 17 июньышто почеш. Тидын дене Юлтех шке ВКонтакте лаштыкыштыже палдарен. Тыгак вуз 8 июньышто 18 шагатлан шке лаштыкыштыже вияш эфирым эртара. Тушто тунемаш пураш кӱлеш увер дене палдарат. Марий кугыжаныш университет абитуриент-влакым 19 июнь гыч […]

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ОБРАЗОВАНИЙ

«Изишлан чарналтет гын, умбаке кушмым, вияҥмым чарнет»

admin

Тачысе лаштыкнан унаже – «Марий йылмым эн сайын туныктышо» республикысе конкурсышто  тений сеҥыше Елена ШАЛАЕВА.  Тудо Курыкмарий район Виловат школышто тӱҥалтыш класслаште туныкта. Елена Витальевна школышто ынде 19 ий пашам ышта. Виловат школышто 6-шо ий тырша. — Тачысе илышыште туныктышо шкенжым шке шуарышаш, илыш дене тӧр кайышаш. Тидын дене келшеда? — Туныктышын профессийже кугу чытышым […]

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