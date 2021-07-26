Марий Элыште икымше «Кванториум»

«Образований» национальный проектын «Кызытсе школ» регионысо проектше дене келшышын, республикысе Бауман лицейыште «Кванториум» школ технопарк почылтеш. Марий Элыште тудо икымше лиеш.
Тудым почаш чылаже 21,4 миллион теҥгем ойырымо, тышеч федерал бюджет гыч – 20, 9 миллионым, республикын бюджетше гыч – 0,4 миллионым.
Кызыт йоча технопарклан инженер профессийла дене палыме лияш кӱкшӧ технологиян оборудованийым наледат: ноутбук, 3D-принтер, микроскоп-шамычым, гидропонный установкым, «Умная теплица» наборым да молымат. Тыгак лишыл жапыште лицейлан интерактивный панель-влакым, робототехнике дене наборым, антибактериальный боксым, паитлыме икмыняр станцийым, фрезер станоклам, тыгак биологий, физиологий, химий да физике дене цифран лабораторийым пуат.
Тиде кечылаште образовательный организацийыште куд кабинетым олмыкташ тӱҥалыныт. Тушто робототехнике, хай-тек, биотехнологий направленийла дене лабораторий-влак лийыт. Тидын деч посна тунемме верыште айти-квантумым почаш палемдыме. Икманаш, йоча-влаклан посна кумдыкым икте-весе дене кылым кучаш, мутланаш, пырля иктаж-мом уым да оҥайым шонен лукташ ойыралтеш.
Кванториумышто физике, химий, биологий дене занятийлаш лицейын тунемшыже гына огыл, республикын моло школлашкыже коштшо йоча-влак толын кертыт. Тыгак икшыве-шамычлан ешартыш образованийым пуымо программе-влак темлалтыт. А наставник-влак кызыт квалификацийым нӧлтымӧ курсым эртат.
Г.КОЖЕВНИКОВА