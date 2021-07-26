Марий Элыште икымше «Кванториум»

Республикысе образовательный организацийлаште у тунемме ий тӱҥалын. Оршанке районысо Кугунур кыдалаш школын туныктышо ешыже тудым тений могай кумыл дене вашлийын? Ты гана тудлан кузе ямдылалтын? Тидын нерген пален налаш манын, тунемме верын кудывечышкыже пурышым… Кеҥежын пытартыш тылзынже шыже кажне кечынак шке тӱсшым пуртенак-пурта. Кугунур школыш наҥгайыше корнат тӱрлӧ пеледыш дене волгалтеш, пуйто кажныже йоча да […]