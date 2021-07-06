Пелияш лектыш — куандарыше

Марий Эл вуйлатыше А.Евстифеев республик правительствын заседанийжым эртарен. Тушто каҥашыме тӱҥ йодыш 2020-2024 ийлан республикын социально-экономический вияҥмаш посна программыж ден национальный проектше-влакын тенийсе икымше пелийысе лектышыштлан пӧлеклалтын.
Марий Элыште ты да федерал адресный инвестиций программе-влакым илышыш шыҥдарыме шотышто сӱрет начар огыл. Мутлан, «Илаш келшыдыме жилищный фондым пеҥгыдын иземден толмаш» федерал проект дене келшышын, икымше этапыште чыла пашам 100 процентлан шуктымо, 10925,37 квадрат метр аварийный илыме верым кораҥдыме, 762 еҥым вес верыш илаш кусарыме. Кокымшо ден кумшо этапысе пашат чолган шукталтеш.
«Яндар вӱд» федерал проект кышкарыште шуктымо паша шотышто кокымшо верыште улына. Вӱдым ситарыме 3 объектыште паша вораҥеш. «Медведево районысо Пӱкшерме – Шойбулак – Аэропорт – Сосново – Пӱкшерме» объектыште тӱрыс пашам шуктымо гын, Волжский районысо Приволжский посёлкышто да У Торьялыште тыгаяк паша умбакыже шуйна.
«Илыме вер» ден «Тачысе кечылан келшен толшо оласе средам ыштымаш» федерал проект-влак почешат сай лектыш палдырна.
«Лӱдыкшыдымӧ да сай качестван корно» национал проект почеш 45 объектыште паша шукталтеш. Чылажат палемдыме лимит дене келшышын контракт почеш ышталтеш. 2022 ийлан 35 контракт гыч кумло кумытшым 4493,9 миллион теҥгеаш пашам шуктышаш улыт. 2023 ийлан 44 объект гыч визытшым ыштен шуктышаш улыт.
Социально-экономический вияҥмаш посна программым шуктымо нерген республикысе правительстве председательын икымше алмаштышыже Александр Сальников палдарен. Илыме-коммунальный озанлык инфраструктурым уэмдыме дене Советский посёлкысо «Северный» микрорайонышто, ты районысак Изи ден Кугу Ашламаш яллаште вӱд пучым шупшыт, Звенигово олаште канализационный насос станцийым, коллекторым, Волжскышто Александровский водозаборым ыштат, Звенигово олаште эрыктыше сооружений-влакым уэмден олмыктат.
Инженер инфраструктурым проектироватлыме да чоҥымо паша Йошкар-Олаште кок объектыште шукталтеш: Ураев бульварыште да Петров уремыште.
Волжскышто рӱдӧ оласе эмлымверын азам ыштыме отделенийжым чоҥат. Тудым тений август мучаште пашаш колтышаш улыт. Тыгак Республикысе ветеринар лабораторийын корпусшым, Йошкар-Ола аэропортын пассажир терминалжым, Козьмодемьянск воктене Юл эҥерыште пассажир причалым ыштат.
Заседанийыште федерал бюджетын ойырымо оксажым кучылтмо йодышымат ончен лектыныт. Регион вуйлатыше «Шернур сыр завод» акционер обществе директорын алмаштышыже Владимир Кожановым агорпромышленный производствышто суапшылан, РФ Ялозанлык министерствын приказше дене келшышын, «Российысе агропромышленный комплексын почётан пашаеҥже» чап лӱмым пуымо дене саламлен.
Республик вуйлатышын организаций да аналитик виктемжын уверже негызеш С.Носова ямдылен.