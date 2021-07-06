«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Пелияш лектыш — куандарыше

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Марий Эл вуйлатыше А.Евстифеев республик правительствын заседанийжым эртарен. Тушто каҥашыме тӱҥ йодыш 2020-2024 ийлан республикын социально-экономический вияҥмаш посна программыж ден национальный проектше-влакын тенийсе икымше пелийысе лектышыштлан пӧлеклалтын.

Марий Элыште ты да федерал адресный инвестиций программе-влакым илышыш шыҥдарыме шотышто сӱрет начар огыл. Мутлан, «Илаш келшыдыме жилищный фондым пеҥгыдын иземден толмаш» федерал проект дене келшышын, икымше этапыште чыла пашам 100 процентлан шуктымо, 10925,37 квадрат метр аварийный илыме верым кораҥдыме, 762 еҥым вес верыш илаш кусарыме. Кокымшо ден кумшо этапысе пашат чолган шукталтеш.

 «Яндар вӱд» федерал проект кышкарыште шуктымо паша шотышто кокымшо верыште улына. Вӱдым ситарыме 3 объектыште паша вораҥеш. «Медведево районысо Пӱкшерме – Шойбулак – Аэропорт – Сосново – Пӱкшерме» объектыште тӱрыс пашам шуктымо гын, Волжский районысо Приволжский посёлкышто да У Торьялыште тыгаяк паша умбакыже шуйна.

«Илыме вер» ден «Тачысе кечылан келшен толшо оласе средам ыштымаш»  федерал проект-влак почешат сай лектыш палдырна.  

«Лӱдыкшыдымӧ да сай качестван корно» национал проект почеш 45 объектыште паша шукталтеш. Чылажат палемдыме лимит дене келшышын контракт почеш ышталтеш. 2022 ийлан 35 контракт гыч кумло кумытшым 4493,9 миллион теҥгеаш пашам шуктышаш улыт. 2023 ийлан 44 объект гыч визытшым ыштен шуктышаш улыт.

Социально-экономический вияҥмаш посна программым шуктымо  нерген республикысе правительстве председательын икымше алмаштышыже Александр Сальников палдарен. Илыме-коммунальный озанлык инфраструктурым уэмдыме дене Советский посёлкысо «Северный» микрорайонышто, ты районысак Изи ден Кугу Ашламаш яллаште вӱд пучым шупшыт, Звенигово олаште канализационный насос станцийым, коллекторым, Волжскышто Александровский водозаборым ыштат, Звенигово олаште эрыктыше сооружений-влакым уэмден олмыктат.

Инженер инфраструктурым проектироватлыме да чоҥымо паша Йошкар-Олаште кок объектыште шукталтеш: Ураев бульварыште да Петров уремыште.

 Волжскышто рӱдӧ оласе эмлымверын азам ыштыме отделенийжым чоҥат. Тудым тений август мучаште пашаш колтышаш улыт. Тыгак  Республикысе ветеринар лабораторийын корпусшым, Йошкар-Ола аэропортын пассажир терминалжым, Козьмодемьянск воктене Юл эҥерыште пассажир причалым ыштат.  

Заседанийыште федерал бюджетын ойырымо оксажым кучылтмо йодышымат ончен лектыныт. Регион вуйлатыше «Шернур сыр завод» акционер обществе директорын алмаштышыже Владимир Кожановым агорпромышленный производствышто суапшылан, РФ Ялозанлык министерствын приказше дене келшышын, «Российысе агропромышленный комплексын почётан пашаеҥже» чап лӱмым пуымо дене саламлен.  

Республик вуйлатышын организаций да аналитик виктемжын уверже негызеш С.Носова ямдылен.  

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Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Лотерей!!!

Ольга Мошкина

Моло ийласе семынак газетлан возалтше-влак коклаште лотерей модылтеш Тӱҥ приз – кызытеш шолыпышто кучалтеш Туге гынат лудшына-влак чайникым, зарядный устройствым, пледым, кум литран банке мўйым, 25 килограмм пурыман мешак сакырым, пырдыж шагатым, одеялым, термосым, стакан наборым, массажерым, кок кружкам, «Марийцы» книгам, фонарикым, тазалык шагатым, мончаште кучылталтше пу ведрам, ӱдырамаш тувырым, вич комплект книгам, чиялтышаш сӱретым, […]

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«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

«Марнетын шӱдыржӧ»

Editor

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствыжын увертарыме «Марнетын шӱдыржӧ» марий йылме дене сайт-влакын конкурсышт иктешлалтын. Марий Эл» газет редакцийнан сайтше «Марий йылме дене лекше печатный СМИ-н эн сай сетевой версийже» номинацийыште палемдалтын. Каласен кодыман, газетнан электрон версийже 2012 ий гычак пашам ышта. Тудым пойдарен толмо верч уло коллектив тырша. Санденжат тудо, чынжымак, […]

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«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Чылдемырыш, тамле шӱрым шолташ!..

Маргарита Иванова

Сӧрымынам эртыше шочмын, 18 январьыште, шуктышна – редакцийыштына «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан возалтше-шамыч коклаште лотерейым модылтышна. Кугу ӱстембаке квитанциян конверт-влакым луктын пыштышна, нуным сайын варышна да тӱҥ редактор Александр Абдулов, алмаштышыже-шамыч Светлана Пехметова ден Евгений Садовин, кадр йодыш дене инспектор Елена Васильева да мый черет дене луктедышна – тыге черетан призым модын налше пиалан […]

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