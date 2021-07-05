УВЕР ЙОГЫН

Корнышто лӱдыкшыдымылык деч посна кудалыштме кугыжаныш инспекций пашаеҥ-влакымым профессиональный пайремышт дене Марий Эл вуйлтыше А.Евстифеев саламла

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежедневно при любых погодных условиях вы добросовестно несете службу, обеспечиваете дисциплину на дорогах, бесперебойное транспортное сообщение, сохраняете жизнь и здоровье людей. Благодаря вашей ответственности и постоянному контролю повышается грамотность участников дорожного движения, совершенствуются технические нормы эксплуатации автотранспорта, и, как следствие, снижается количество аварий. 

В целях формирования устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия для детей и молодежи, на высоком уровне ведется подготовка автолюбителей. Все это способствует укреплению правопорядка и формированию культуры вождения.

Выполнение ежедневных обязанностей требует от сотрудников гражданской ответственности, решительности, умения быстро и четко действовать в непредвиденных ситуациях. Каждый из вас обладает такими личными качествами, о чем говорит эффективность вашей работы. Спасибо вам за профессионализм, самоотверженный и благородный труд, чуткое и внимательное отношение к водителям, пассажирам и пешеходам.

Особые слова признательности адресую ветеранам Госавтоинспекции по Республике Марий Эл. Ваш многолетний опыт работы, преданность профессии и желание передать навыки своим преемникам являются залогом успешного решения поставленных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Глава Республики Марий ЭлА.А.Евстифеев

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УВЕР ЙОГЫН

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УВЕР ЙОГЫН

Ольга Мошкина
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УВЕР ЙОГЫН

«Тыгайже нигунамат лийын огыл!»

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