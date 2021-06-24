ОБРАЗОВАНИЙ

17 выпускник шӱдӧ баллым поген

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Республикысе школлаште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым кучымо тӱҥ этап умбакыже шуйна. 22 июньлан вич предмет –  литератур, географий, руш йылме, математике, химий – дене результат-влак пале улыт.

Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш, нуно ончычсо ийла деч тунаржак огыт ойыртемалт.

Химий

Тений экзаменым чылаже 428 еҥ (ӱмашсе деч 35-лан шагалрак) кучен.  

Эн изи «лондемым» эртен кертдыме 17,06 процентлан шагалемын.

81-99 баллым 14,25 процент поген (ӱмаште – 16 процент).

100 баллым 3 участник поген.

            Географий

Чылаже 72 участник лийын (2020 ийыште – 65).

Эн изи «лондемым» эртен кертдыме ӱмаште 4,7 процент лийын, а  тений – 5,56 процент.

61-89 баллым погышо шукемын: 2021 ийыште – 30 еҥ, 2020 ийыште 22 еҥ.

100 баллым ик участник поген.         

            Литератур

ЕГЭ-м 142 выпускник кучен, тидыже ӱмашсе деч 10 еҥлан шукырак.

Эн изи «лондемым» 4,23 процент эртен кертын огыл, ӱмаште тыгай радамыште 7,58 процент лийын.

81-99 баллым налше – 13,4 процент (2020 ийыште – 5,3 процент).

100 баллым 3 участник поген.

          Руш йылме

Экзаменым 2849 еҥ кучен.

Эн шагал баллым 0,11 процент поген кертын огыл (2020 ийыште – 0,78 процент).

81-99 баллым 27 процент поген (ӱмаште – 28,8 процент).

100 баллым 8 участник поген.

          Математике

Шинчымашым 1952 еҥ терген.

Эн изи «лондемым» 5,38 процент эртен кертын огыл (2020 ийыште – 10,43 процент).

81-99 баллым поген кертше-влак радамыште 9,83 процент (2020 ийыште – 6,5 процент).

100 баллым 2 участник поген.

          Иктешлен каласаш гын, Марий Элыште кызытеш 17 выпускник ЕГЭ-м 100 баллан кучен.

                                                                                                                                              Г.КОЖЕВНИКОВА

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Лудаш темлена:
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