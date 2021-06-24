17 выпускник шӱдӧ баллым поген

Республикысе школлаште Иктешлыше кугыжаныш экзаменым кучымо тӱҥ этап умбакыже шуйна. 22 июньлан вич предмет – литератур, географий, руш йылме, математике, химий – дене результат-влак пале улыт.
Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш, нуно ончычсо ийла деч тунаржак огыт ойыртемалт.
Химий
Тений экзаменым чылаже 428 еҥ (ӱмашсе деч 35-лан шагалрак) кучен.
Эн изи «лондемым» эртен кертдыме 17,06 процентлан шагалемын.
81-99 баллым 14,25 процент поген (ӱмаште – 16 процент).
100 баллым 3 участник поген.
Географий
Чылаже 72 участник лийын (2020 ийыште – 65).
Эн изи «лондемым» эртен кертдыме ӱмаште 4,7 процент лийын, а тений – 5,56 процент.
61-89 баллым погышо шукемын: 2021 ийыште – 30 еҥ, 2020 ийыште 22 еҥ.
100 баллым ик участник поген.
Литератур
ЕГЭ-м 142 выпускник кучен, тидыже ӱмашсе деч 10 еҥлан шукырак.
Эн изи «лондемым» 4,23 процент эртен кертын огыл, ӱмаште тыгай радамыште 7,58 процент лийын.
81-99 баллым налше – 13,4 процент (2020 ийыште – 5,3 процент).
100 баллым 3 участник поген.
Руш йылме
Экзаменым 2849 еҥ кучен.
Эн шагал баллым 0,11 процент поген кертын огыл (2020 ийыште – 0,78 процент).
81-99 баллым 27 процент поген (ӱмаште – 28,8 процент).
100 баллым 8 участник поген.
Математике
Шинчымашым 1952 еҥ терген.
Эн изи «лондемым» 5,38 процент эртен кертын огыл (2020 ийыште – 10,43 процент).
81-99 баллым поген кертше-влак радамыште 9,83 процент (2020 ийыште – 6,5 процент).
100 баллым 2 участник поген.
Иктешлен каласаш гын, Марий Элыште кызытеш 17 выпускник ЕГЭ-м 100 баллан кучен.
Г.КОЖЕВНИКОВА