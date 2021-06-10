УВЕР ЙОГЫН ЯЛОЗАНЛЫК

Марий мландыште кушшо кугымӧрым Москваште налыт

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1 июньышто Москваште «Кугымӧр – Изимӧр» фестиваль почылтын. Российысе 15 регион гыч, нунын коклаште Марий Эл, Ростов, Астрахань да Волгоград областьла, Краснодар край гыч кондымо тамле емыж-саскам 77 площадкыш вераҥдыме. Саска кӱмӧ семын кумдыкым ешарат, 2019 ийыште 150 площадке лийын гын, тений 174-ым почаш ямдылалтыт.

Фестивальым почмаште Москва правительстве министр, Мэрын аппаратшын да Москва правительствын вуйлатышыжын икымше алмаштышыже, Москва олан торговльо да услуго департаментшын руководительже А.А.Немерюк, Регионласе ялозанлык сатум ыштен лукшо-влакын ассоциацийыштын (АРСП) председательже С.Б.Архин, Марий Эл Республикын Россий Федерацийын президентше пеленысе постоянный представительже, Марий Эл правительствын председательжын алмаштышыже А.Н.Костенко лийыныт.

Марий Элым фестивальыште изи озанлык-влак палдарат, нунын продукцийышт торгайыше предприятийла гоч ужалалтыт. Москвасе пазарыште сатуштым ужалаш Регионласе ялозанлык сатум ыштен лукшо-влакын ассоциацийышт кугу полышым пуа, ты ассоциаций дене Марий Элын Ялозанлык да продовольствий министерствыже ойпидышым пеҥгыдемден.

Марий Элыште ончен куштымо экологий могырым яндар кугымӧрым москвич да рӱдолан унаже-влак уло кумылын налыт. Ончыкыжым Курыкмарий районышто ончен куштымо саскам Москвашке колтен шогымо шотышто  крестьян (фермер) озанлыкла дене кужу жаплан контрактым ышташ палемдалтеш.

 

Марий Элын Ялозанлык да продовольствий министерствыжын уверже почеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен.

 

Фотом министерствын сайтше гыч налме.

 

 

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