Повышение рейтинга Республики Марий Эл

Государственная счетная палата добилась повышения рейтинга Республики Марий Эл по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год.

По обращению Государственной счетной палаты Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ) пересмотрел в сторону увеличения оценку Республики Марий Эл по разделу «Финансовый контроль» рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. В результате республика единственная по Приволжскому федеральному округу по данному разделу рейтинга набрала 100 % от максимального количества баллов (первоначальная оценка – 83,3%). Всего в Российской Федерации по разделу «Финансовый контроль» оценку — 100% получили 9 регионов.

В письме НИФИ в адрес Государственной счетной палаты сказано: «В итоге общее количество баллов Республики Марий Эл в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год составит 112 баллов или 80,6% от максимального количества баллов, Республика Марий Эл переместится в группу А «Очень высокий уровень открытости бюджетных данных».

С результатами рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год в редакции от 18.05.2021 г. можно ознакомиться по ссылке https://www.nifi.ru/ru/rating