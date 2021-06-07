НА РУССКОМ

Повышение рейтинга Республики Марий Эл

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Государственная счетная палата добилась повышения рейтинга Республики Марий Эл по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год.

По обращению Государственной счетной палаты Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ) пересмотрел в сторону увеличения оценку Республики Марий Эл по разделу «Финансовый контроль» рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год. В результате республика единственная по Приволжскому федеральному округу по данному разделу рейтинга набрала 100 % от максимального количества баллов (первоначальная оценка – 83,3%). Всего в Российской Федерации по разделу «Финансовый контроль» оценку — 100% получили 9 регионов.

В письме НИФИ в адрес Государственной счетной палаты сказано: «В итоге общее количество баллов Республики Марий Эл в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год составит 112 баллов или 80,6% от максимального количества баллов, Республика Марий Эл переместится в группу А «Очень высокий уровень открытости бюджетных данных».

С результатами рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2020 год в редакции от 18.05.2021 г. можно ознакомиться по ссылке https://www.nifi.ru/ru/rating

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
АКЦИЙ КОНКУРСЫ НА РУССКОМ

admin
Опубликовать в Одноклассники
НА РУССКОМ

От первой лампочки до цифровизации сетей

admin

Этот год проходит под знаком столетия плана электрификации страны — ГОЭЛРО, перевернувшего всю нашу историю. Огромное государство покрыла сеть электростанций и линий электропередач. В дома обычных людей пришел свет.  С тех пор электроэнергетика стала не просто ведущей отраслью экономики, но и центром всей нашей жизни. В Республике Марий Эл флагманом энергетики вот уже многие годы является Мариэнерго. […]

Опубликовать в Одноклассники
АКЦИЙ КОНКУРСЫ НА РУССКОМ

Красная гвоздика

Ольга Мошкина

Жители Марий Эл вновь приглашаются присоединиться ко Всероссийской патриотической акции «Красная гвоздика». В рамках акции «Красная гвоздика» каждый житель страны может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок с изображением красной гвоздики онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты России или получая за пожертвование у волонтеров. Инициатором благотворительной традиции по оказанию адресной […]

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий