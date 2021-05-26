Семык – 2012

До встречи в Йырсе!

Для многонациональной России, начало июня ознаменовано проведением традиционных праздников наступление лета и окончания посевных работ. Сабантуй, Акатуй, Семык, Гербер, Балтай. Радуга фестивалей в регионах. В Марий Эл буквально недавно прошел межрегиональный праздник «Пеледыш пайрем». В Татарстане — Сабантуй. Республика Удмуртия готовиться принять гостей на своем национальном празднике Гербер. Отрадно отметить, что череду народных гуляний здесь открыл наш марийский семык. В статусе республиканского мероприятия он прошел 16 июня в селе Шолья Камбарского района.

Запах смолистых сосен, прохладный воздух Камы. Этот день в Лесной Речке, а именно так переводиться название Шолья с татарского языка, начинался совсем по иному. Вереница легковушек и автобусов, сотни – тысячи людей в ярких костюмах. И всюду — марийская речь. Для 37 шольянцев, а именно столько здесь проживают мари, этот день можно сказать самый главный в их жизни. Что еще можно пожелать? А особенно для старожила села, ровесницы Первого Всероссийского съезда народа мари Валентины Григорьевны Паюшевой. Она уже точно никогда не думала, что в уже ставшем родном Шолье когда нибудь услышыт и увидет такое обилие марийских песен, мелодий, танцев.

А посмотреть уже с раннего утра здесь было действительно что. На протяжение более двух километров по улице Шольи расположились множество национальных подворий народов проживающих в Удмуртии. Татары встречали сладким чак чаком и свежим чаем, русское подворье песнями и холодным квасом угощали гостей и жителей Камбрского района. Удмурты никого не пропустили дальше не отведав перепеча. Не менее богатым выглядили столы с марийскими национальными блюдами. Блины, подкогыли, перемечь, квас, пиво, медовый напиток не оставил никого равнодушным. Свою очередь гости и участники фестивали, а это не только районы проживания марийцев Удмуртии, но и соседних регионов Татарстан, Башкортостан.

С 1996 года в Удмуртии ежегодно проходит марийский национальный праздник окончание сева – Семык. В отличии от других регионов компактного проживания марийцев, более особенный. Уже сказать, что в Удмуртской республике проживает всего 8 тысяч носителей языка, а проводят Семык ни чуть не хуже чем в соседнем Татарстане, где в два раза больше. А еще здесь каждый семык посвящен различным историческим датам, чтобы марийцы не забывали свою историю, своих предков. Вот и этот праздник начался со стилизованного представления марийской деревни 1917 года – года проведения первого съезда Марий в городе Бирске.

«Сегодня в Удмуртской республике проживает представители более 130 народов. Среди них достойное место занимают марийцы. Отрадно, что именно марийский Семык открывает в нашем крае летний сезон национальных праздников. Сегодня проходит Семык, буквально через неделю состоится республиканский Гербер, Акатуй, Сабантуй,» — сказал Владимир Завалин на открытии фестиваля. По словам министра национальной политики, в республики работает 31 национально-культурное объединение, и среди них достойное место занимает «Одо Мари Ушем».

Поприветствовали гостей и участников фестиваля Глава Камбарского района Надежда Климовских, а также глава Шольинского сельского поселения Рим Исламов.

С обрядовым словом выступил Верховный карт Башкортостана Шамрат Шамыкаев.

А потом закрутил вихрь песен и танцев фестиваля. Самыми многочисленными здесь были фольклорные коллективы из Ныргынды и Быргынды. Восточной веревочкой порадовали всех участники из Граховского района. Самыми зажигательными стали гости из Сарапульского района. Кстати марийцы из Сарапульского района в семыке принимают участие впервые. По словам Анатолия Радыгина, председателя Удмуртской республиканской общественной организации «Одо Марий Ушем», в этом районе нет активной марийской деревни, но там (в районе) живут марийцы, которые не забывают свои корни. Посредством песен и танцев стараются поддержать связь поколений.

На Семык в Шолья приехали многочисленные коллективы и из соседних регионов. Башкортостан представляли марийцы Краснокамского и Янаульского районов, Татарстан – Менделеевский, Агрызский районы. Кстати, ребята из деревни Буйма Агрызского района, собрали оглушительный шквал аплодисментов. Республику Марий Эл в этом году представлял коллектив «Эрвий».

И какой Семык без «Мари патыр» — спортивных состязаний? Этого ждали многие. Едва объявили его начало, как народ уже ринулся на площадку при Шольинской школе. Поднятие гири, перетягивание каната, бег с деревянными тюльками и еще множество силовых конкурсов дал участникам выявить самых самых. А буквально рядышком, марийские красавицы «спорили» перенося воду на коромыслах и пришивая пуговицы в конкурсе «Уста Пампалче». Забегая вперед, скажу, ее стала Кристина Яковлева из Граховского района. Марийским же богатырем признан всеми житель села Шолья – Сергей Ефимов.

Не только этим был богат Семык в Шолья. Организаторы, а это: Бюджетное Учреждение Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов», Администрация Муниципального образования «Камбарский район», Администрация МО «Шольинское», Удмуртская республиканская общественная организация марийского народа «Одо Мари Ушем — Союз Марийцев Удмуртии», Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Союз марийской молодежи «Ужара» представили возможность научиться еще и марийскому танцу. Кроме этого работали многочисленные детские площадки, город мастеров. Кстати, ребята из «Ужары», а именно ведущие Александр Ижболдин и Татьяна Спиридонова постарались на славу.

Самое главное — народ веселился от души. Необращая внимание ни на что (было немного пыльно). Пускался в пляс прямо перед сценой, скандировал артистам в порыве позитивных эмоций. Очень понравился праздник марийской делегации, что одним духом живут на удмуртской земле русские, марийцы, чуваши, татары. По вкусу пришлась обрядовая каша (честно. Очень хотелось добавки). Закончился Семык песней об Удмуртском крае, под звуки которой в небо запустили 95 белоснежных шаров, в память о наших предках которые всегда живы в наших сердцах. До свидания, Семык-2012! Эстафета передана Граховскому району.

Денис Речкин

Удмуртия. Камбарский район. с. Шолья

Июнь 2012 г.

Фото Дениса Речкина.