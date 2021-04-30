Сеҥымаш УВЕР ЙОГЫН

ЯЛ ПОКШЕЛНЕ – ОБЕЛИСК

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Морко районысо Шеҥше ял кундемыште Кугу Отечественный сарыште вуйыштым пыштыше-влаклан шогалтыме кум чапкӱ уло. Тиде – Нуж-Ключ селаште, Токперде ялысе тӱвыра пӧрт воктене да Шеҥше села покшелне. Вӱргечын, 20 апрельыште, верысе администрацийын пашаеҥже-влак: П.Иванова, Л.Михайлова, Л.Яковлева, Т.Сергеева, Г.Филиппова, А.Алексеев – обелиск йыр тошто лышташым, куштырам эрыктеныт.

Шеҥше кундем гыч фронтыш 649 еҥ каен, 296 пӧръеҥ вуйжым сӧй пасуэш пыштен, 59 увер деч посна йомшылан шотлалтеш. Сеҥымаш верч илышыжым пуышо 355 салтакын лӱмжӧ обелискеш шӧртньӧ буква дене возалтын.

– Обелискым 2012 ийыште капитально олмыктымо, 2015 ийыште пу печым кӱртньӧ дене вашталтыме. Индеш ий жапыште чапкӱм эреак шотышто кучымо гынат, сынжым йомдараш тӱҥалын, – каласыш администраций вуйлатыше Полина Иванова.

Кодшо кечылаште «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть Мариэнерго» филиалын Морко РЭС-шын пашаеҥже-влак обелискым тӧрленыт, уэмден чиялтеныт, фамилий-влакым уэш возеныт. Энергетик-влакын 9 май, Сеҥымаш кече, вашеш шуктымо сомылыштым самырык тукымын патриот шӱлышан улмыж семын аклыман.

Л.СЕМЕНОВА

Снимкыште: обелискым уэмдымаш – чап паша.

 

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