Иктым йӧршеш петырат

Тений Марий Элысе уголовно-исполнительный системыште кугу вашталтыш лиеш. Икмынярже кодшо кечылаште тӱҥалын.
Мутлан, Советский районысо Ясный поселкышто верланыше 5-ше №-ан исправительный колонийым йӧршеш петырат. Пытартыш жапыште тушто 200 наре еҥ шинчен. Нуным Медведево поселкысо 3-шо №-ан колонийыш кусарат. Адакшым ынде тиде пеҥгыде огыл, а общий режиман учреждений лиеш. А тушто шинчыше-шамычым Куярысе 4-ше №-ан колонийыш кусареныт. Новотроицкысе 7-ше №-ан колоний ынде колоний-поселений лиеш, палдара республикысе УФСИН-ын пресс-службыжо.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА