УВЕР ЙОГЫН

Иктым йӧршеш петырат

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

Тений Марий Элысе уголовно-исполнительный системыште кугу вашталтыш лиеш. Икмынярже кодшо кечылаште тӱҥалын.

Мутлан, Советский районысо Ясный поселкышто верланыше 5-ше №-ан исправительный колонийым йӧршеш петырат. Пытартыш жапыште тушто 200 наре еҥ шинчен. Нуным Медведево поселкысо 3-шо №-ан колонийыш кусарат. Адакшым ынде тиде пеҥгыде огыл, а общий режиман учреждений лиеш. А тушто шинчыше-шамычым Куярысе 4-ше №-ан колонийыш кусареныт. Новотроицкысе 7-ше №-ан колоний ынде колоний-поселений лиеш, палдара республикысе УФСИН-ын пресс-службыжо.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элысе икшыве-влак Икымше каналыш логал кертыт

Любовь Камалетдинова

Икымше каналыште ончыктымо «Лучше всех!» шоу-програмым ямдылыше-влак кумылан икшыве-шамычым тушко ушнаш ӱжыт. 

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УВЕР ЙОГЫН

Нужна але поян улметым ок ончо

Маргарита Иванова

Пытартыш жапыште телевизорым, радиом чӱктет ма печатлыме изданийлам лаштыклет, интернетыш пурет ма палыме-влак дене вашлийын мутланет – чыла вере комедий сынан «Моя прекрасная няня» кинофильмыште модмыж дене кумдан палымыш савырныше актрисе Анастасия Заворотнюкын глиобластомо дене черланымыже да тудын деч колен кертмыж нерген ойлат, возат, каҥашат… Шучко! Мемнан деч шӱдӧ, тӱжем, миллион пачаш поян еҥ-влак сеҥен, […]

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УВЕР ЙОГЫН

«СШОР» команде Марий Элын чапшым Россий кӱкшытан «Локобол-2018-РЖД» турнирыште аралаш тӱҥалеш

Editor

Футбол дене «Локобол-2018-РЖД» тӱнямбал турнирын республик кӱкшытан этапыштыже Йошкар-Оласе «СШОР» команде сеҥышыш лектын. Финал модмаште «СШОР» Медведевысе «Витязь» командым 3:0 счёт дене сеҥен. 

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