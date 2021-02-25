Пайрем вашеш – таҥасымаш

Отечествым аралышын кечыже вашеш 22 февральыште У Торъял поселкышто воин-афганец Н.Якшовын призше верч футбол дене районысо таҥасымаш эртен.
Тушко 7 команде ушнен. Турнирыште икымше верым кокымшо ий почела «Немда» команде сеҥен налын. Кокымшо верыш «Новый Торъял» команде лектын. Кумшо вер дене «Старый Торъял» команде палемдалтын.
Турнирыште эн сай нападающийлан Владимир Гусевым («Новый Торъял»), эн сай вратарьлан Сергей Михеевым («Немда»), эн сай защитниклан Герман Романым («Немда») шотленыт.
Л.КАМАЛЕТДИНОВА