Пайрем вашеш – таҥасымаш

Эртыше кечылаште Йошкар-Оласе «Марий Эл» ий полатыште Спорт министерстве Физкультурныикын кечыже лӱмеш пайрем шотан коллегийым эртарен. Ты кечын спорт мастер нормативым шуктышо-влаклан документым кучыктышт да тӱрлӧ ийготан икмыняр спортсменым ГТО-н шӧртньӧ знакше дене палемдышт. Тыгак Йошкар-Ола, Волжск, Медведево, Шернур, Волжский да моло район гыч икмыняр тренер, спорт школлаште, учреждений ден сооруженийлаште тыршыше-влаклан, нунын пашаштым кӱкшын […]