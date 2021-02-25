СПОРТ

Пайрем вашеш – таҥасымаш

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

Отечествым аралышын кечыже вашеш 22 февральыште У Торъял поселкышто воин-афганец Н.Якшовын призше верч футбол дене районысо таҥасымаш эртен.

Тушко 7 команде ушнен. Турнирыште икымше верым кокымшо ий почела «Немда» команде сеҥен налын. Кокымшо верыш «Новый Торъял» команде лектын. Кумшо вер дене «Старый Торъял» команде палемдалтын.

Турнирыште эн сай нападающийлан Владимир Гусевым («Новый Торъял»), эн сай вратарьлан Сергей Михеевым («Немда»), эн сай защитниклан Герман Романым («Немда») шотленыт.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

 

 

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Лудаш темлена:
СПОРТ

Икымше лийшаш маныныт

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Эртыше кечылаште Йошкар-Оласе «Марий Эл» ий полатыште Спорт министерстве Физкультурныикын кечыже лӱмеш пайрем шотан коллегийым  эртарен. Ты кечын спорт мастер нормативым шуктышо-влаклан документым кучыктышт да тӱрлӧ ийготан икмыняр спортсменым ГТО-н шӧртньӧ знакше дене палемдышт. Тыгак Йошкар-Ола, Волжск, Медведево, Шернур, Волжский да моло район гыч икмыняр тренер, спорт школлаште, учреждений ден сооруженийлаште тыршыше-влаклан, нунын пашаштым кӱкшын […]

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СПОРТ УВЕР ЙОГЫН

«Шӱдыр» ончыко лектын

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Советский районысо Кельмаксолаште изак-шоляк Рябининмыт ден изак-шоляк Комаровмытым шарныме лӱмеш футбол дене турнир эртен. Тыгай сынан спорт мероприятий кумшо гана лийын. Тушто У Торъял, Оршанке, Кужэҥер, Советский районла (эше самырык-влакын кок командышт) гыч куд команде таҥасен. 

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СПОРТ

Шахмат – мыйын илышем

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«Шахмат – мыйын илышем», – манеш ФИДЭ-н мастерже В.Ибраев Шернур районысо Шокшем ялеш шочын-кушшо, ятыр ий Йошкар-Оласе «Олимп» шахмат клубышто тренерлан тыршыше В.Ибраев тӱҥалме пашажлан, ойырен налме спортлан таче кечынат ӱшанле. Ончыч шахмат оҥа, паҥга дене модыныт гын, кызыт ветеран-влак коклаште онлайн йӧн дене эртаралтше таҥасымашлашке ушна, сеҥышыш, призёр радамыш логалеш, тыгодым ӱдыр-рвезе-влакымат туныкта. Таче […]

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