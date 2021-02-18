17 ийлан шындаш йодыт

15 февральыште Нижегородский районный суд Марий Элын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркеловым поснак кугу взяткым налмыжлан титаканлан шотлен, палдара РИА Новости.
Тыгак тудо должностной полномочийже дене утыждене пайдаланымылан да оружийым закон дене келшыдымын аралымыжлан титаклалтеш.
Леонид Маркеловын делаже шотышто колыштмаш 2019 ий апрель гыч Нижегородский районный судышто эрта. Колыштмашым Йошкар-Ола гыч вес олашке кусараш обвинений йодын. Тидыже регионын ончычсо вуйлатышыже республикыште улшо кылже дене пайдаланен ынже керт манын ышталтын.
Ушештарена: Леонид Маркелов Марий Элым 2001 ий гыч 2017 ий марте, апрельыште кучымешкышт, вуйлатен.
Следствийын шотлымыж почеш, ӱшанъеҥ – «Регион 12» телекомпанийын генеральный директоржо Наталья Кожанова гоч «Акашевская» фабрикын директоржо Николай Криваш деч компанийлан кугыжанышын ялозанлыкым вияҥдаш ойырымо 5 миллиард теҥгем пуымыжлан тудо 235 миллион утла теҥге «вознагражденийым» налын.
Суд Кожановамат титаканлан шотлен. Обвинений тудым 4,5 ийлан эрык деч посна кодаш йодын.
«Акашевский» кайык фабрике вуйлатыше Николай Криваш гын алят следствий деч шылын ила.
Суд Леонид Маркеловын ужалыме рӱдержым, 16 автомобильжым, шӧртньӧ слиткыже-влакым да ятыр молым – чылаже 2,2 миллиард теҥгеаш погыжым конфисковатлен. Прокурор тудым 17 ийлан пеҥгыде режиман колонийыш колташ, 235 миллион теҥге штрафым тӱлыкташ да кум ий жапыште вуйлатыше должностьышто пашам ышташ права деч посна кодаш темлен.
Но наказанийым эше раш палемден огытыл. Молан манаш гын Леонид Маркелов шотышто тӱрыс приговорым икмыняр кече лудаш тӱҥалыт, вет делаже 230 утла томыш погынен! Чылаже 200 утла свидетельым йодыштыныт. Сандене пунчал лишыл кечылаште пале лиеш.
Республикын ончычсо вуйлатышыже але мартеат тугак шкенжым титаканлан огеш шотло.
Тылеч ончыч возенна ыле: Нижегородский СИЗО-шко кондымекышт, Леонид Маркелов тусо условий келшен толдымо манын вуйым шийын. Но рашемын: шинчыме камерыштыже душ, холодильник, эсогыл плазман телевизор уло!..
Л.КАМАЛЕТДИНОВА