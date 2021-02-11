12 февраля 2020 года исполняется 90 лет одному из старейшин марийского землячества Санкт-Петербурга Ефремову Василию Андреевичу (Ондри Васли).

Он родился в зажиточной крестьянской семье в деревне Березники (Пӧртанур) Звениговской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии (сейчас Волжский район Республики Марий Эл), расположенной недалеко от реки Илеть.

Его дед Федор по отцовской линии с малолетства воспитывался в Казани в семье богатого купца Калашникова, получил образование. У родителей Андрея Федоровича и Марии Васильевны было четверо детей: кроме Василия, две сестры и брат, умерший в младенчестве. Ефремовы отличались трудолюбием, рачительностью. Жили они в добротном крепком пятистенном доме. Имели все хозпостройки, держали всякую живность. Васе запомнился жеребец-тяжеловоз. В 1930-е годы Ефремовых раскулачили в числе первых в деревне. Их дом разобрали и увезли в Чебоксары, а жеребца определили в колхоз. На первенство волости жеребец занял первое место по перевозке тяжести; его фотография от республики была выставлена в Ленинградском музее этнографии. Василий очень любил жеребца и переживал за него. Уже после того, как жеребца конфисковали, ему один раз удалось сесть на него верхом.

После раскулачивания деда отправили в ссылку в Коми, где он пробыл шесть лет, оттуда вернувшись, несколько лет жил и работал в поселке Лопатино (ныне город Волжск). Отца Андрея Федоровича отправили в ссылку в Кировскую область. Мать с тремя детьми приютили соседи. Так как в деревне не было грамотных людей, отца через год вернули в колхоз. Он построил новый дом, куда семья вселилась. Погиб на фронте ВОВ в 1942 году.

В 1949 году Василий Ефремов после окончания Помарской средней школы в числе семерых человек по приглашению крупнейшего отечественного финно-угроведа член-корреспондента АН СССР Д.В. Бубриха, планировавшего подго­товить специалистов по сравнительной грамматике финн о-угорских языков, поехал учиться в Ленинградский университет им. А.А.Жданова, на Северный факультет, кафедру финно-угорских языков, которую организовал и возглавлял сам Д.В.Бубрих. Через месяц академик скоропостижно скончался прямо во время чтения лекции. Так как таких специалистов было мало, читать лекции приезжали из Йошкар-Олы ученые Н.Т. Пенгитов, К.А.Четкарев и другие, а также завкафедрой финно-угорских языков Тартуского университета академик П.А.Аристэ. С Ксенофонтом Архиповичем Четкаревым, дирек­тором Марийского НИИ языка, литературы и истории, познакомился и потом подружился. В университете Аристэ услышал выступление Василия Ефремова на одной из конференций, пригласил на беседу, взял на заметку. (В Помарскую школу по поручению Д.В. Бубриха приехала аспирант из Ленинградского университета и попросила директора школы из числа выпускников школы подобрать кандидатов для обучения на кафедре финно-угорских языков университета. Так была отобрана группа кандидатов из семи человек. В Ленинградском университете их уже ждали. Сдав вступительные экзамены, все семеро были приняты.

Василий Андреевич общительный человек, хорошо танцевал, исполнял песни. Занимался в художественной самодеятельности.

На выпускном курсе женился на ленинградке Лидии, которая работала инженер-конструктором Ленстройпроекта.

В Ленинграде встречался с проживавшими в городе марийцами. Собирались обычно на квартире горномарийца-фотографа Бычкова Виктора Ивановича. Однажды устроили встречу в музее этнографии народов СССР, компания из 27 человек встали в круг и плясали, пели марийские песни. Одним из активных участников встреч был Малинин Александр Григорьевич, уроженец деревни Мизинер Моркинского района, учитель по образованию. По клевете был осужден, провел в заключении 8 лет. Освободился в начале 50-х годов, полностью реабилитирован. После освобождения служил в Ленинграде финансистом в качестве сверхсрочника в войсковой части, а затем – в Венгрии, куда был переведен с частью для продолжения службы. Он в содружестве с сотрудницей Государственного музея этнографии Татьяной Александровной Крюковой намеревался объединить ленинградских марийцев в землячество. Но столкнувшись с угрозой обвинения в национализме, они прекратили работу.

Так совпало, что одно какое-то время в Ленинградском театральном институте на улице Моховой учился двоюродный брат Ефремова по матери Рыбаков Николай Федорович (Миклай Рыбаков). Его дед – родной брат матери В.А. Ефремова. После окончания института вслед за Ефремовым он приехал в Йошкар-Олу, стал министром культуры, в последующем занимал ряд высоких государственных и общественных должностей – Госсекретарь РМЭ и т.д. Занялся литературной деятельностью.

По окончании университета в 1954 году Василий Андреевич с женой вернулся на малую родину. Должен был по направлению устроиться на работу в Министерство просвещения республики, но там сказали, что работы нет. В.А. Ефремова взял к себе научным сотрудником директор МарНИИЯЛИ К.А. Четкарев, выделил ему с женой комнату с балконом в своей квартире, в которой Ефремовы прожили около четырех месяцев, затем им выделили комнату. Вместе с В.А. Ефремовым в НИИ работали научными сотрудниками композиторы К.А. Смирнов и Я.А. Эшпай.

После увольнения К.А. Четкарева с должности директора НИИ Василий Андреевич собрав три подписи (аспиранта и двух корректоров), написал в его защиту и в оправдание письмо в ЦИК. Через пару недель его вызвали в обком партии и спросили, почему он написал от имени четверых. Василий Андреевич объяснился, был готов показать письма подписавших, и на этом допрос был завершен. А после визита в обком его освободили с должности научного сотрудника НИИ, но не уволили, а перевели в Минпросвещение республики на должность директора Дома учителей.

Вскоре В.А. Ефремову пришел вызов на учебу в аспирантуру из Тартуского университета. Он был даже удивлен приглашением, но вспомнил о встрече и разговоре с Аристэ… Василий Андреевич тут же пошел за разрешением на выезд к директору профсоюзов. Тот сказал, что один решение принять не может и что соберет Совет. На Совете из 12 человек голоса разделились поровну. Директор проголосовал за разрешение выехать. Василий Андреевич быстро рассчитался с работой и собрался было с женой выезжать, но вдруг через три дня пришло второе сообщение из Тарту: в связи с просьбой правительства Венгрии они берут в аспирантуру представителя Венгрии, а Ефремова примут через год. В.А. Ефремов письмо никому не показал, чтобы не аннулировали разрешение и не запретили выезд из республики, и, воспользовавшись ситуацией, они с женой Лидией Ивановной выехали в Ленинград. Дело в том, что после окончания университета он был обязан три года отработать в республике.

Приехав в Ленинград, он, естественно, не мог устроиться по своей специальности мароведа – специалиста по марийскому языку и литературе. Нашел работу в этнографическом музее, за небольшую плату. В музее познакомился с завотделом Поволжья Т.А. Крюковой, подружился с ней.

Дед Василия Андреевича в течение 12 лет ежедневно отмечал состояние погоды и записи хранил в рулоне. Эти труды – ценнейший материал В.А.Ефремов обещал подарить Т.А. Крюковой. Но, приехав в Березники, с огорчением узнал, что все бумаги бабка отдала школьникам на макулатуру. Было неудобно за невыполненное обещание.

Отработав течение года в музее этнографии, Василий Андреевич, чтобы не искушать судьбу, поступил в строительный техникум (1956-1959 гг.) — «нужно было питаться». То есть он решил получить новую профессию. В 1956 же году, вскоре после поступления в техникум устроился по знакомству на завод дезинсекционного оборудования, где работал мастером ремонтного участка (и на других должностях: сначала техником-строителем, потом мастером ремонтного участка, позднее – бригадиром).

После окончания техникума в 1959 году поступил на завод «Красногвардеец» начальником участка ОКС – отдела капитального строительства. От завода «Красногвардеец» (с 1993 года – акционерное общество или – синоним – фирма) работал на различных объектах: прорабом на строительстве пионерского лагеря и детсада в Рощино Ленинградской области (тогда же у него появился интерес к проектированию). Проектировал и строил дома и складские помещения в поселках Ольгино и Лахта Приморского района. В Старой Руссе Новгородской области построил промышленное здание медико-инструментального завода и т.д.

В 1962 году с документами об окончании техникума поступил заочно в Ленинградский инженерно-строительный институт и успешно окончил его в 1969 году (один год пропустил по болезни) по специальности инженер-строитель. По окончании учебы трудился в фирме «Красногвардеец» последовательно инженером по гражданскому и промышленному строительству, начальником отдела проектирования и реконструкции производства; а с 1997 года — заместителем директора ленинградского завода «ЭМО» – электромедоборудования.

За многолетнюю добросовестную трудовую деятельность имел ряд поощрений; награжден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда».

Вышел на пенсию в 2017 году.

В семье родилась дочь, имеются два внука.

Жена Лидия Ивановна умерла в сентябре 2016 года в возрасте 85 лет.

Впервые увидев Василия Андреевича – рослого, статного, скромного человека, я сразу проникся доверием к нему. С тех пор мы с Василием Андреевичем знакомы и дружим четверть века. Это гостеприимный, надежный, исключительно честный, порядочный человек. Принимал посильное участие в проводимых в 1990-е и нулевые годы земляческих мероприятиях. Негативно воспринял разлад в земляческом движении, случившимся в 2010-е годы.

От имени землячества и себя лично сердечно поздравляю Василия Андреевича с Юбилеем! Желаем долгих лет активной жизни, всего самого доброго.

Василий Соколов,

уроженец Волжского района,

основатель марийского землячества в Санкт-Петербурге,

ветеран военной службы и труда.

В консульстве Эстонии В.А. Ефремов, Я.Я.Малдре, В. В. Соколов. 16.06.2004. г.