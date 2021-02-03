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Памяти Николая Ивановича Ишуткина

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12 января не стало дорогого друга и коллеги, Заслуженного работника культуры и Заслуженного поэта Республики Мордовия, члена Союза писателей России, председателя Союза писателей Республики Мордовия, председателя Межрегиональной общественной организации «Содружество финно-угорских журналистов»  Николая Ивановича Ишуткина.

Писатель, поэт, журналист, фотограф. Творческие произведения Николая Ишуткина знают не только в Мордовии, но в других регионах страны, а также в Венгрии, Финляндии, Эстонии. Стихи и проза переведены на многие языки народов России. Фотоработы экспонируются и вошли в коллекцию многих творческих фотолабораторий финно-угорских республик мира. Впрочем, трудно определить, какое из художественных направлений было для него главное. Кажется, ко всему он относился созидательно и профессионально. Но стартом в профессию для 15-летнего эрзянского школьника Коли Ишуткина стала написанная им заметка о молодых строителях. В 1969 году возводили Дом культуры в его родном селе Симкино, материал опубликовали в Большеберезниковской районной газете Мордовской АССР.

 

Потом была учеба на филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарёва и отделении журналистики Московского социально-политического института, более десяти лет работы в газете «Эрзянь правда»(«Эрзянская правда»). С 1987 года Николай Ишуткин бессменно возглавлял детско-юношеский журнал на эрзянском языке «Чилисема»(«Восход»), пользующийся популярностью у юных читателей в разных республиках и областях страны.
Он был не просто редактор и руководитель, но лично готов в любой момент ехать в далекий район, за пределы республики на встречу с читателями,  авторами, или, чтобы собрать интересный материал.

Впрочем, неповторимость Николая Ивановича была не только в создание необыкновенной лирической поэзия, наполненной природной образностью и философскими мыслями. Он принимал активное участие в финно-угорском движение. Его имя навсегда вошло стенограммы мероприятий проводимых Международной ассоциации финно-угорских писателей, Всемирных конгрессов финно-угорских народов. В 2014 году Николай Ишуткин возглавил Содружество финно-угорских журналистов, прародителем которой стала Межрегиональная общественная организация «Российская ассоциация финно-угорских журналистов». С его приходом организация впервые получила юридический статус. Продолжилась и была наращена работа в сфере тесного сотрудничества и взаимодействия всех финно-угорских средств массовой информации издающихся в России. Творческие командировки по обмену и распространению журналистского опыта, семинары фотожурналистов, фестивали финно-угорской прессы, организация фотовыставок и выпуск иллюстрированных альбом о жизни регионов – это далеко не все, что смог успеть Николай Иванович…

Коллектив дружной финно-угорской семьи «пищущей братии» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Николая Ивановича Ишуткина и выражает искренние соболезнования семье, родным и близким.

Светлая память о Николае Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

 

Биография

Николай Иванович Ишуткин родился 28 мая 1954 года в селе Симкине Большеберезниковского района Республики Мордовия. Отец поэта был учителем, мать — колхозницей.

В 1961 году он пошел в первый класс Симкинской восьмилетней школы. В 1971 году закончил Шугуровскую среднюю школу Б.-Березниковского района. В том же году поступил учиться на филологический факультет Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева. После окончания университета 11 лет работал корреспондентом, ст. корреспондентом, зав. отделом в газете «Эрзянь правда».

С 1987 года возглавляет детский эрзянский журнал «Чилисема». В 1989-1991 годах заочно учился на отделении журналистики Московского социально-политического института. В 1984 году был участником VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. В 1995 году принят в Союз писателей России.

Стихи начал писать в годы учебы в университете. Первые стихи «Од пора» и «Килейне» были опубликованы в 1973 году в журнале «Сятко». Творчеством активно занялся в годы работы в газете «Эрзянь правда». В становлении поэта решающую роль сыграло литобъединение «Тештине» при редакции газеты «Эрзянь правда», которое возглавлял заслуженный писатель Мордовии В.К. Радаев.

В первом сборнике стихов «Валскень теште» («Утренняя звезда», 1989) автор пишет о том, что видит вокруг себя, переосмысливает и находит прекрасное в привычных проявлениях жизни.

В 1994 году выходит второй сборник стихов Ишуткина — «Тештень мастор» («Звездная страна»). Названия двух книг, можно сказать, символические, они являются свидетельством роста поэтического мастерства, широты взгляда, глубины постижения тонких проявлений души человеческой.

В 1998 году выходит первая книга стихов на русском языке — «Пейзаж души». Здесь представлены стихи в переводе А. Громыхина и самого автора. В 2004 году вышла книга юмористических рассказов и пародий «Вармань кандовкст» («Принесенные ветром»).

Стихи поэта выходили в коллективных сборниках, таких, как «Тештине» («Звездочка», 1982), «Маней васолкст» («Ясные дали», 1987), «А сёпсынь арсемам ды мелем» («Не скрою думы и мысли свои», 1993), «Калейдоскоп» (1989) и других.

Стихи для детей выходили в журналах «Сятко», «Чилисема». Сборник для детей «Ютко шкасто» («В свободное время») включает в себя игры, забавы, головоломки, юмор.

Активно работал в юмористическом жанре. В своих юморесках автор высвечивал наши пороки, ложь, рвачество, хамство, пьянство.

Отмечен знаком «Отличник печати СССР». Заслуженный работник культуры Республики Мордовия (1999).

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