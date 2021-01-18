«…  Мӱй таман Шернурем» (Зоя Дудина)

Марий Элнан йӱдвел-эрвел районжо таче ятыр еҥлан тукым-вожым аралыше пыжаш, йоча пагытысе йолгорно, пырля тунемме, келшыме йолташ-влак, пашаче калык да кундемнам чапландарыше еҥ-шамыч, яндар памаш да республикыштына ик эн кугу Лемде ден Лаж эҥер-влак, вий-куатым ешарыше вер-шӧр, юзо шӱлышан йомак чондай!

15 январьыште Шернур районысо муниципальный образований 100 ияш лӱмгече идалыкшым почын. Лач тиде кечын Марий Элысе моло кок кантон, Козьмодемьянск ден Краснококшайск, дене пырля Шернур кантон ышталтын.

Районышто республик ден верысе кучем, учреждений ден предприятий-влак дене пырля идалык мучко 70 наре мероприятийым палемдыме. Тудым посна план дене Марий Эл правительстве председатель А.Евстифеев пеҥгыдемден. «Районем – кугешнымашем» фильмын, образований системын историйже, лӱмлӧ еҥ, сар пагыт нерген книга-влакын презентацийышт, Йыван Кырла, Яналов, Конаков лудмаш-влак, Пеледыш пайрем, Маска пайрем, «Йӱштӧ Кугыза деке унала» фестиваль-конкурс да тылеч моло ятыр культур, спорт мероприятий-влак лийыт.

Эсогыл Шернур поселкышто Йыван Кырлалан чапкӱм ыштышаш да шогалтышаш улыт. Кундемысе калыклан илаш йӧным ыштыме шот дене школ ден культур пӧрт-влакым ачалаш, икмыняр ялысе, уремысе корным, кудывечым, йоча площадкым ышташ да тӧрлаташ, газпучым шупшаш, Шернурышто хоккей площадкым келыштараш палемдыме. Тыгак образовательный ден медицине учрежденийлашке жаплан келшыше оборудованийым налаш лийме. Республикысе туроператор-влакын йыргешке ӱстелыштымат ты гана Шернур кундемыште эртарышаш улыт. Шучко черым чактарен кертына гын, нине да лӱмгечылан пӧлеклаште кугу мероприятий июнь тӱҥалтыште лийшаш.

2010 ийысе калык перепись почеш Шернур кундемыште 26 тӱжем наре еҥ ила, тышеч 77 процентше – марий. 200 наре ий ожно эртыше Тӱня кумалтыш деч вара Шернур кундемым марий-влакын Иерусалимышт манаш тӱҥалыныт. Тыште тачат шукынжо кугезе коча-каван йӱлаж почеш илаш тыршат, марий юмыйӱлам кучат. 113 кӱсото гыч 47-тыже кумалтыш эртаралтеш. Районышто тыгак кум черке уло.

Ий гыч ийыш Шернур мланде у сыным налеш. Манаш веле, чумыр кундем гыч 95 процент ял ден селашкыже (республик мучко – 90 процент) газпучым шупшмо. Мо ышталтеш гын, шукыжо район вуйлатыше-влакын пашам моштен виктарымыштлан да неле-йӧсым чытен лекташ тунемше, волгыдо кумылан, яндар шӱм-чонан калыклан кӧра.

Шерге Шернур кундем! 100 ияш лӱмгече дене шокшын саламлена. Умбакыжат тӱзлане, чаплане, пелед!

Светлана Пехметова.

Авторын да Д.Речкинын фотошт.